    Črtá sa návrat legendy. Serena Williamsová by sa mala predstaviť na Wimbledone

    Serena Williamsová.
    Serena Williamsová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. máj 2026 o 19:23
    ShareTweet0

    Američanka odohrala svoj nateraz posledný profesionálny zápas na US Open v roku 2022.

    Americká tenistka Serena Williamsová údajne rokuje o návrate do profesionálneho tenisu na turnaji WTA 500 Queen's Club v Londýne.

    Bývalá mužská svetová jednotka a dobrý priateľ Williamsovej Andy Roddick v podcaste „The Served podcast“ tvrdí, že 23-násobná grandslamová šampiónka nastúpi vo štvorhre po boku Kanaďanky Victorie Mbokovej.

    Informoval o tom aj britský denník Daily Telegraph. Pre prípadný štart by potrebovala voľnú kartu.

    Štyridsaťštyriročná Američanka odohrala svoj nateraz posledný profesionálny zápas na US Open v roku 2022. Sama však nikdy nehovorila o ukončení kariéry a spomínala skôr „odklon“ od tenisu.

    Špekulácie o jej možnom návrate sa šíria odvtedy, čo sa vlani v decembri zistilo, že sa opäť zapojila do antidopingového programu. Ten predstavuje nevyhnutnú podmienku na to, aby mohla opäť hrať na turnajoch.

    Turnaj na tráve je generálkou na Wimbledon a ženská časť sa začína 8. júna. V hre sú ešte stále dve voľné karty pre štvorhru.

    Tenis

    Tenis

    Serena Williamsová.
    Serena Williamsová.
    Črtá sa návrat legendy. Serena Williamsová by sa mala predstaviť na Wimbledone
    dnes 19:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Črtá sa návrat legendy. Serena Williamsová by sa mala predstaviť na Wimbledone