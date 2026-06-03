Z Roland Garros musel odstúpiť. Zranený Macháč možno vynechá aj Wimbledon

Účasť českého tenistu Tomáša Macháča na grandslamovom turnaji vo Wimbledone je otázna.
Dvadsaťpäťročný hráč má zranenú pätu, pre ktorú si niekoľko týždňov nezahrá.
Trhlina v ľavej nohe ho prinútila odstúpiť z prebiehajúceho Roland Garros v Paríži, kde vo štvorhre postúpil s Matejom Vocelom do 2. kola.
Vo dvojhre vypadol s Nemcom Alexandrom Zverevom po prehre 4:6, 2:6 a 2:6.
„Mám trhlinu v ľavej nohe. Je to záležitosť niekoľkých týždňov. Urobím všetko pre to, aby som stihol trávnatú časť sezóny,“ citoval olympijského víťaza v miešanej štvorhre portál sport.cz.
Tretí grandslamový turnaj sezóny sa začne 29. júna.