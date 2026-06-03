    Z Roland Garros musel odstúpiť. Zranený Macháč možno vynechá aj Wimbledon

    Tomáš Macháč
    Tomáš Macháč (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 17:05
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    Má problémy s pätou.

    Účasť českého tenistu Tomáša Macháča na grandslamovom turnaji vo Wimbledone je otázna.

    Dvadsaťpäťročný hráč má zranenú pätu, pre ktorú si niekoľko týždňov nezahrá.

    Trhlina v ľavej nohe ho prinútila odstúpiť z prebiehajúceho Roland Garros v Paríži, kde vo štvorhre postúpil s Matejom Vocelom do 2. kola.

    Vo dvojhre vypadol s Nemcom Alexandrom Zverevom po prehre 4:6, 2:6 a 2:6.

    „Mám trhlinu v ľavej nohe. Je to záležitosť niekoľkých týždňov. Urobím všetko pre to, aby som stihol trávnatú časť sezóny,“ citoval olympijského víťaza v miešanej štvorhre portál sport.cz.

    Tretí grandslamový turnaj sezóny sa začne 29. júna.

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