    Murray počas trávnatej kariéry pomôže svojmu krajanovi. Chce uspieť na Wimbledone

    Andy Murray a Jack Draper.
    TASR|12. máj 2026 o 19:55
    Britského tenistu Jacka Drapera povedie počas trávnatej časti sezóny jeho krajan Andy Murray.

    Cieľom tejto spolupráce je návrat bývalej svetovej štvorky na víťaznú vlnu a príprava na grandslamový Wimbledon.

    Murray sa prednedávnom vyjadril, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu, ale nechcel veľa cestovať, jedine, ak by to bolo možné s jeho rodinou.

    V minulosti trénoval Novaka Djokoviča. Draper ukončil spoluprácu s doterajším koučom Jamiem Delgadom.

    „Andy ma bude podporovať počas trávnatej časti sezóny spolu s mojim excelentným tímom,“ cituje agentúra AFP Drapera.

    Dvadsaťštyriročného Brita trápila v poslednom období veľké zdravotné problémy, od februára dokázal uspieť len v deviatich zápasoch.

