Bol to Federerov posledný Wimbledon? Experti veria, že sa vráti

"V tejto fáze kariéry už nie je nič isté. Ale bude záležať na fyzickej stránke, každé zranenie sa už lieči ťažšie. Veľa Federerových fanúšikov teraz smúti.

Ale ak by sa vrátil, jeho odkaz by mohol byť ešte väčší. Bolo by to skvelé pre neho aj pre tenis," vravel v štúdiu televízie Eurosport bývalý tenista Mats Wilander.

"Pokračuj, Roger," povedali Wilander s bývalou tenistkou Barbarou Schettovou takmer súčasne. Obyčajne sú skôr zdržanliví a nikoho z hráčov vyslovene nepodporujú.