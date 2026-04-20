    Molčan po skvelých výkonoch najlepším Slovákom a blízko top 100. Sinner zostal na čele

    Fotogaléria (19)
    TASR|20. apr 2026 o 09:14
    ShareTweet0

    V Mníchove sa dostal z kvalifikácie až medzi elitnú štvoricu.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 390 bodov.

    Novou slovenskou singlovou jednotkou sa stal Alex Molčan, po semifinálovej účasti v Mníchove poskočil o 59 pozícii na 107. priečku.

    Dvadsaťosemročný slovenský tenista sa na turnaji kategórie 500 v Mníchove dostal z kvalifikácie až medzi elitnú štvoricu.

    Tam už bol nad jeho sily neskorší víťaz celého podujatia Ben Shelton. Pre Molčana je to najlepšie rebríčkové umiestnenie od júla 2023, keď figuroval na 81. mieste.

    Fotogaléria zo zápasu Alex Molčan - Ben Shelton (ATP v Mníchove, semifinále)
    19 fotografií
    V pozícii najvyššie postaveného Slováka vystriedal Lukáša Kleina, ktorý je v aktuálnej edícii na 160. priečke.

    Rebríček ATP

    /k 20. aprílu/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 350 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    12 960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5255 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4710 b

    5.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4100 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4070 b

    7.

    (8.)

    Taylor Fritz

    USA

    3870 b

    8.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3845 b

    9.

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3715 b

    10. 

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3560 b

    107.

    (166.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    601 b

    160.

    (158.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    339. 

    (341.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    148 b

    Tenis

    Tenis

    dnes 09:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Molčan po skvelých výkonoch najlepším Slovákom a blízko top 100. Sinner zostal na čele