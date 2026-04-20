Molčan po skvelých výkonoch najlepším Slovákom a blízko top 100. Sinner zostal na čele

Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 390 bodov.
Novou slovenskou singlovou jednotkou sa stal Alex Molčan, po semifinálovej účasti v Mníchove poskočil o 59 pozícii na 107. priečku.
Dvadsaťosemročný slovenský tenista sa na turnaji kategórie 500 v Mníchove dostal z kvalifikácie až medzi elitnú štvoricu.
Tam už bol nad jeho sily neskorší víťaz celého podujatia Ben Shelton. Pre Molčana je to najlepšie rebríčkové umiestnenie od júla 2023, keď figuroval na 81. mieste.
V pozícii najvyššie postaveného Slováka vystriedal Lukáša Kleina, ktorý je v aktuálnej edícii na 160. priečke.
Rebríček ATP
/k 20. aprílu/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 350 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
12 960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5255 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4710 b
5.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4100 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4070 b
7.
(8.)
Taylor Fritz
USA
3870 b
8.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3845 b
9.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3715 b
10.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3560 b
107.
(166.)
Alex Molčan
Slovensko
601 b
160.
(158.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
339.
(341.)
Norbert Gombos
Slovensko
148 b