Víťaz z Miami by chcel ísť na večeru s Lewandowským, ten mu gratuloval

No už od prvých loptičiek bolo jasné, že ani jeden z nich nebude so svojím výkonom úplne spokojný. Zápas bol plný chýb, pravdepodobne úradovala nervozita.

Finále bolo plné veľkých očakávaní. Po rokoch, keď podujatia zo série Masters 1000 vyhrávali tí najväčší favoriti, sa zrazu do finále dostali dvaja mladíci, od ktorých sa to príliš nečakalo.

"Je to úžasný pocit, teraz sa mi to naozaj ťažko popisuje. Ľahko sa to mohlo v zápase otočiť. Som rád, že som to zvládol," hovoril zas Hurkacz.

Nenápadný poľský tenista už v januári vyhral turnaj v Delray Beach. Stal sa vôbec prvým tenistom v tejto sezóne, ktorý vyhral viac ako iba jeden turnaj.

Swiateková? Treba vyzdvihnúť aj Hurkacza

K úspechu mu podľa neho pomohlo, že na Floride strávil za posledný rok veľa času. Počas pandémie tam bol celé mesiace.

"Počas zápasu bol veľký vietor. Ale možno práve preto, že som tu bol dlho, som bol lepšie zvyknutý. Som veľmi šťastný, začínam si viac veriť," hodnotil po zápase.

"Poľsko žije jeho dobrodružstvom. Je to pre krajinu niečo úžasné," chválil Hurkacza ešte pred finále pre ATP bývalý poľský tenista Wojtek Fibak.