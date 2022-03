War Of Titans 2: Na gram presne. Jozef Wittner úspešne navážil

MADRID. Slovenského bojovníka Jozefa Wittnera čaká zajtra dôležitý duel, keď na turnaji War Of Titans 2 v španielskom hlavnom meste vyzve Brazílčana Juniora Magala.

Prešovský rodák dnes úspešne absolvoval váženie. "Nešlo to celkom podľa mojich predstáv. Cestovanie a prestupy po letiskách nám to trochu skomplikovali, ale nakoniec sme to dali, 77,6 Kg - na gram presne," uviedol na sociálnych sieťach.