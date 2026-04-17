Životná výhra i tvrdá kritika. Procházka privítal dcéru a posiela rázny odkaz hyenám

Keď v klietke v Miami padol po tvrdom knokaute k zemi, mnohí hovorili o konci jednej éry. Jiří Procházka sa však namiesto utápania v depresiách dočkal momentu, ktorý prekonáva akýkoľvek titulový opasok.
Len pár dní po trpkej porážke s Carlosom Ulbergom na UFC 327, ktorá otriasla domácou scénou, prišla správa z úplne iného súdka.
Procházka sa stal otcom. Radostnú novinu však okamžite doplnil prísľubom, že si nenechá skákať po hlave od kritikov.
Narodila sa mu dcéra
Procházka na svojich sociálnych sieťach oznámil narodenie prvorodenej dcéry Eleonóry.
Vo svojom vyhlásení neskrýval obdiv k partnerke, ktorá podľa jeho slov preukázala v pôrodnej sále nevídanú odolnosť.
„Boh žehnaj, čistá sila lásky pre novonarodenú Eleonóru, prvorodenú dcéru, a jej matku, ktorá dnes preukázala obrovskú silu, o ktorej som netušil, že v sebe má,“ napísal v príspevku na sieti Instagram Jiří Procházka.
Rodinná idylka však mala aj druhú, o poznanie ostrejšiu stranu. Bývalý šampión sa totiž rozhodol reagovať na vlnu kritiky, ktorá sa na jeho hlavu zniesla po tom, čo v zápase s Ulbergom údajne „poľavil“ kvôli súperovmu zraneniu.
Vyjadrenie sľubuje do konca týždňa
Procházka dal jasne najavo, že diskusie na sociálnych sieťach pozorne sleduje a nenechajú ho chladným.
Okrem radosti z dcéry tak v jeho slovách rezonoval hnev na „hyeny“, ktoré sa do neho pustili v momente slabosti.
„Do konca tohto týždňa sa vyjadrím k tým nezmyslom, ktoré tu na sociálnych sieťach vidím ohľadne môjho posledného zápasu, ostatným hyenám okolo a môjho ďalšieho kroku.
Zostaň verný tomu, v čo veríš, a buď pripravený za to bojovať a obetovať všetko,“ odkázal Procházka fanúšikom i neprajníkom.
Jiří urobil pár vecí, ktoré ho vyšli draho, hovorí rival Pereira
„To, čo sa tam stalo, všetci videli, že sa Ulberg zranil,“ povedal Alex Pereira pre UFC Brasil. „Nevieme, či to bolo kvôli kopom, alebo či už bol zranený, ale na tom nezáleží.
To sú riziká, ktoré s tým súvisia. On to vedel, zodpovednosť leží výhradne na športovcovi a to k tomu proste patrí.
Ale počas zápasu som sa díval a hovoril si: ‚Páni, Jiří ide tvrdo na vec, vyzerá inak‘ a tak ďalej. Ten moment, keď naňho začal pokrikovať ako nejaký samurajský bojovník, myslím, že tam si uškodil.
Budem hovoriť za seba. Keby som tam bol ja, tak to jednoducho beriem ako zápas. Obaja sú trénovaní, jeden chce druhému ublížiť.
Bohužiaľ, Jiří urobil pár vecí, ktoré ho vyšli draho. Myslím, že sa z toho veľmi poučil. To je všetko, čo k tomu môžem povedať,“ zakončil Pereira.
Zdá sa však, že narodenie Eleonóry vlialo českému bojovníkovi do žíl novú krv. Či to bude stačiť na návrat na vrchol a umlčanie kritikov, ukážu najbližšie mesiace.