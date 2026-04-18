Očakávajte skvelý zápas, nechám v klietke všetko, hovorí súperka Lucie Szabovej

Titulový zápas, historická šanca a nepriateľské prostredie. LEIDANE FERNANDES sa už o týždeň predstaví na turnaji OKTAGON 87 v Liberci, kde ju čaká slovenská hviezda Lucia Szabová.
Brazílčanka ide do zápasu ako outsiderka, no verí, že má všetko potrebné na to, aby si titul odniesla domov. Pôvodný februárový termín jej prekazilo zranenie ruky, no po operácii je späť a pripravená.
V rozhovore otvorene hovorí o náročnom návrate, rešpekte k súperke aj o ambícii stať sa šampiónkou.
Ako veľmi Vás zabrzdilo zranenie, kvôli ktorému sa zápas odložil?
Zabrzdilo ma to, pretože som už bola v tempe po zápase v Brazílii. So zranením však nebolo možné nastúpiť. Veľmi som chcela bojovať, ale so zlomenou rukou to nešlo.
Musela som podstúpiť operáciu a návrat do rytmu bol potom náročný, aj kvôli liekom. Nakoniec som vďačná organizácii OKTAGON, že mi dala čas na úplné zotavenie. Teraz sa cítim pripravená podať najlepší výkon.
Brazília je kolískou bojových športov. Ako ste sa dostali k MMA?
Začínala som s Muay Thai už v mladom veku, pretože som mala rada bojové športy. Neskôr som trénovala zápasenie a aj som súťažila. Postupne som kombinovala viac disciplín, wrestling, jiu-jitsu aj postoj.
Veľká zmena prišla, keď som začala trénovať v projekte Usina de Campeões od Pedra Rizza. Tam som začala naplno rozvíjať všetky aspekty MMA. Neskôr som začala vyhrávať zápasy a uvedomila som si, že sa tomu môžem venovať profesionálne.
Vašou súperkou bude Lucia Szabová. Kde vidíte jej slabiny?
Lucia je veľmi komplexná bojovníčka a zaslúži si rešpekt za to, čo dokázala. Každý má však slabiny a my sme si ju detailne naštudovali.
Verím, že sú oblasti, ktoré môžem využiť. Nezameriavam sa však len na jej chyby, ale najmä na to, aby som presadila svoj štýl a tempo.
Vyhovuje Vám rola outsiderky, ktorá prichádza na nepriateľskú pôdu ukradnúť titul?
Chápem, že ma mnohí vnímajú ako outsiderku, keďže bojujem u nej doma. Pre mňa to však nič nemení. Keď sa zavrie klietka, sme tam len my dve. Verím svojej príprave a tímu. Urobím maximum pre to, aby som titul priniesla do Brazílie.
Plánujete ukončenie pred limitom alebo ste pripravená na päť kôl?
Som pripravená na všetko. Vždy idem do zápasu s cieľom ukončiť ho pred limitom, ale ak bude treba, zvládnem aj päť kôl. Trénujeme na všetky scenáre.
Szabová je známa tvrdým postojom. Pripravujete na to niečo špeciálne?
Je veľmi nebezpečná v postoji a rešpektujeme jej zbrane. Pripravovali sme sa veľmi dôkladne, aby sme jej silné stránky eliminovali. Zároveň chcem presadiť svoj štýl a nedovoliť jej, aby sa cítila komfortne.
Ste víťazkou pyramídy „Fight of the Million“. Je tlak v OKTAGONe porovnateľný s tým, čo ste zažívali počas veľkých finálových zápasov v Brazílii?
Určite áno. Tieto skúsenosti mi pomohli zvládať tlak. Každý zápas je však iný. Boj o titul v OKTAGONe je pre mňa veľká príležitosť a som pripravená ju využiť.
Ako vyzerala vaša príprava v tíme Rizzo RVT?
Mám okolo seba silný tím a kvalitných sparingpartnerov. Pripravovala som sa s viacerými ľuďmi, ktorí mi pomohli pripraviť sa na štýl, aký má Lucia. Každý zohral dôležitú úlohu.
Ak získate titul, čo bude ďalej?
Momentálne sa sústredím len na tento zápas. Rešpektujem OKTAGON a ak získam titul, budem ho obhajovať tam, kde bude treba. Samozrejme, každý sníva o UFC, ale teraz je prioritou stať sa šampiónkou.
Čo by ste odkázali fanúšikom v Liberci?
Chcem im poďakovať za podporu ženského MMA. Viem, že budú fandiť Lucii, čo je prirodzené. Verím však, že ocenia výkon nás oboch.
Očakávajte skvelý zápas, nechám v klietke všetko.