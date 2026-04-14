Bol to strach, nie súcit. Imidž samuraja je pretvárka, oprel sa nový šampión do Procházku

Nový šampión pritvrdil. Carlos Ulberg po triumfe nad Jiřím Procházkom na UFC 327 ostro odmietol reči o „ľútosti“ a vylúčil aj prípadnú odvetu.
Podľa Novozélanďana nešlo o žiadny súcit, ale o zaváhanie, ktoré rozhodlo zápas.
Procházka po zápase uviedol, že v kľúčovom momente poľavil, keď si všimol zranenie súpera. Ulberg však túto interpretáciu rázne odmietol.
„To je hlúposť. Totálna hlúposť. To bol strach, ktorý mal. Nebola to žiadna ľútosť,“ povedal Ulberg pre Yahoo Sports.
„Bol plný strachu a váhania. A to je presne to, prečo inkasoval ten úder,“ dodal.
VIDEO: Záver zápasu Procházka - Ulberg
Ulberg spochybnil Procházkov imidž
Nový šampión sa oprel aj do Procházkovho imidžu, ktorý je často spájaný s filozofiou samurajov a osobitým prístupom k MMA.
„Myslím si, že je to pretvárka. On vie, že ja viem, že je to pretvárka,“ uviedol Ulberg.
Podľa jeho slov ide skôr o obraz pre verejnosť než o realitu. „Len to hrá pre publikum. Ľudia vidia tie vyjadrenia a veria tomu. Ja som tu preto, aby som bol najlepší na svete, nie aby som hral pre publikum,“ doplnil.
Ulberg zároveň priblížil aj situáciu, keď sa zápas lámal. Napriek problémom s kolenom veril, že má stále šancu duel ukončiť.
„Myslel si, že keď som zranený, že je to jeho príležitosť. Ale ja som vedel, že to nevzdám. Stále mám dve ruky a jeden úder môže rozhodnúť,“ vysvetlil.
Presne taký moment aj prišiel. Ulberg našiel priestor na presný úder, ktorým zápas ukončil už v prvom kole.
Odveta? Ulberg ju odmieta
Procházka krátko po zápase naznačil, že by mal záujem o odvetu. Ulberg má však v tejto otázke jasno.
„Neexistuje, že dostane odvetu,“ povedal pre Yahoo Sports. Zároveň spochybnil aj Procházkové šance v ďalších súbojoch.
„Nevidím možnosť, že by porazil Magomeda Ankalaeva. Tam by prehral a už by som ho nevidel medzi najlepšími,“ dodal.
Procházka: Výkon som nezvládol
Samotný Procházka po návrate do Česka hovoril otvorene o vlastnom zlyhaní. Po prílete to povedal novinárom bez hľadania výhovoriek.
„Neurobil som výkon, ktorý som chcel. Doslova som to posr*l,“ priznal. Zároveň odmietol, že by sa chcel vyhovárať na súcit.
VIDEO: Procházka po prílete do Česka
„Nebudem sa vyhovárať na nejakú ľútosť. Viem, že som v tej chvíli nepracoval na sto percent. To ma stálo víťazstvo,“ vysvetlil.
Český bojovník berie prehru ako dôležitú skúsenosť, ktorá ho má posunúť ďalej.
„Chcem si to vyžrať až do najhorkejšieho konca, aby som s tými pocitmi mohol ísť ďalej a znovu bojovať o titul,“ povedal novinárom.
Procházka tiež naznačil, že jeho budúcnosť je zatiaľ otvorená. „S vedením UFC sme sa bavili o rôznych možnostiach, ale nič ešte nie je potvrdené,“ doplnil.