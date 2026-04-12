VIDEO: Súpera mal na lopate, napokon prehral. Procházka inkasoval tvrdé KO

Jiří Procházka bol blízko k návratu na trón. Napokon však odchádzal z klietky sklamaný. V hlavnom zápase turnaja UFC 327 v Miami prehral s Carlosom Ulbergom, ktorý sa stal novým šampiónom poloťažkej váhy po tvrdom knokaute v prvom kole.
Jiří Procházka vstúpil do zápasu aktívne a podľa vlastných slov mal duel pod kontrolou. Kľúčový moment však prišiel v situácii, ktorá výrazne ovplyvnila jeho rozhodovanie.
Novozélanďan Ulberg si počas prvého kola zranil nohu a mal problém s pohybom. Práve to bol okamih, ktorý českého bojovníka vyviedol z jeho prirodzeného rytmu.
„Cítil som, že ten zápas bol vyhraný. Mal som ho v rukách. A potom som ho nechal tak, keď som videl jeho zranenie,“ priznal Procházka po zápase.
Rozhodla ľútosť
Nešlo o taktickú chybu v klasickom zmysle. Procházka otvorene priznal, že v rozhodujúcej chvíli zaváhal pre ľudský moment.
„Áno, povolil som. Cítil som ľútosť, keď som videl jeho koleno,“ vysvetlil.
Práve tento moment dal Ulbergovi priestor na návrat do zápasu. A ten ho využil naplno.
Ulberg po zápase priznal, že si bol vedomý problémov, no zároveň veril, že zápas dokáže otočiť.
„Nikdy som o sebe nepochyboval. Vedel som, že mi stačí jeden úder. A ten som nakoniec našiel,“ povedal nový šampión.
Rozhodujúci moment prišiel po presnom ľavom háku, ktorý ukončil zápas. „Našli sme ten jeden rozhodujúci úder. A o tom to je, nájsť správny moment,“ dodal.
Šampión aj napriek zraneniu
Ulberg priznal, že situácia nebola jednoduchá. Problémy s nohou ho limitovali už v úvode zápasu, napriek tomu však dokázal duel ukončiť.
„Je to o tvrdej príprave, o obetiach, ktoré som podstúpil. Som rád, že sa to vyplatilo,“ uviedol.
Po víťazstve mal jasno aj v tom, čo tento moment znamená. „Hovoril som, že sa všetko zmení. A teraz som kráľ divízie,“ vyhlásil.
Veľká lekcia pre Procházku
Pre Procházku ide o jednu z najťažších prehier kariéry. Nie kvôli priebehu, ale kvôli vlastnému rozhodnutiu v kľúčovej chvíli.
„Toto je jedna z najväčších lekcií v mojom živote,“ priznal. Napriek sklamaniu však nezabúda na svoj prístup. „Život je o tom. Učiť sa a byť lepší. Vrátim sa,“ odkázal fanúšikom.
Aj po tvrdej prehre zostáva Procházka jedným z najrešpektovanejších bojovníkov divízie. Jeho reakcia po zápase ukázala nielen sklamanie, ale aj odhodlanie.
Zápas, ktorý mal podľa vlastných slov vyhraný, sa premenil na bolestivú skúsenosť. No práve tie často formujú veľké návraty.
A ten bude teraz jeho ďalším cieľom.