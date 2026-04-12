    OKTAGON 87: Bývalý šampión padol po brutálnom knokaute, poľská legenda zvíťazila

    Gogoladze knokautoval Surduho.
    Sportnet|12. apr 2026 o 16:38
    ShareTweet0

    Český talent Stanovský si pripísal životné víťazstvo a bývalý šampión tvrdo padol.

    Organizácia OKTAGON má za sebou ďalší prelomový míľnik. V sobotu 11. apríla sa prvýkrát vo svojej histórii predstavila poľskému publiku.

    Turnaj OKTAGON 86 v Štetíne ponúkol noc plnú atraktívnych duelov aj množstvo ukončení.

    Atmosféra v Enea Arene podčiarkla úspešný vstup na nový trh a promotéri už teraz zvažujú ďalšie kroky.

    Michał Materla zvíťazil v hlavnom zápase večera

    Hlavný zápas večera medzi domácou ikonou Michałom Materlom a nemeckým bojovníkom Christianom Jungwirthom priniesol presne to, čo sľuboval.

    V historicky prvom dueli pod špeciálnymi pravidlami „STAND and BANG“ predviedli obaja zápasníci päťkolovú prestrelku plnú tvrdých výmen.

    O víťazstve Materlu rozhodlo najmä piate kolo, v ktorom poslal Jungwirtha tvrdým úderom k zemi, čím si u všetkých troch rozhodcov zabezpečil jednomyseľné víťazstvo na body.

    Materla tak oslávil víťazný návrat domov a Jungwirth opäť potvrdil svoju povesť jedného z najodolnejších bojovníkov organizácie.

    Neruda vyzdvihuje poľskú premiéru

    Úspešný vstup na poľský trh a celkovú atmosféru turnaja zhodnotil spolumajiteľ organizácie Pavol Neruda:

    „Sme naozaj šťastní, ako naša premiéra v Poľsku dopadla. Cítili sme sa tu od prvého momentu vítaní, čo pre nás veľa znamená.

    Pre OKTAGON je to veľký krok vpred a už teraz zvažujeme ďalšie kroky na poľskom trhu.“

    Poppeck sa priblížil titulovej šanci v poloťažkej váhe

    V očakávanej „Bitke o Štetín“ zaznamenal Alexander Poppeck (21–5) najcennejšie víťazstvo svojej doterajšej kariéry.

    V súboji poloťažkých váh dokázal eliminovať nebezpečný grappling poľskej legendy Tomasza Narkuna a vďaka presnejšiemu a aktívnejšiemu postoju si došiel po víťazstvo na body.

    Poppeck týmto výkonom potvrdil, že patrí k absolútnej špičke divízie a upevnil svoju pozíciu aktuálnej jednotky rebríčka.

    Životný skalp Jana Stanovského a historická submisia Lukáša Chotěnovského

    O jeden z najväčších šokov večera sa postaral český reprezentant Jan Stanovský (8–2). V súboji s poľským veteránom Łukaszom Rajewskim predviedol Stanovský profesorský výkon, ktorý korunoval v druhom kole.

    Po sérii tvrdých lakťov zvíťazil technikou TKO a pripísal si najdôležitejšie víťazstvo svojej kariéry na pôde súpera.

    VIDEO: Ukončenie súboja Stanovský - Rajewski

    Úspešný bol aj druhý český zástupca na karte Lukáš Chotěnovský (8–3). V zápase s domácim Michałom Hawrom preukázal svoje skúsenosti a v treťom kole zvíťazil na submisiu.

    Výhra bola o to sladšia, že išlo o presne dvestú submisiu v histórii OKTAGONu a Chotěnovský sa tak navždy zapísal do historických kníh organizácie.

    KO večera a výhľad na turnaj v Liberci

    Mimoriadny výkon predviedol gruzínsky fenomén Amiran Gogoladze (18–3), ktorý tvrdým knokautom v prvom kole ukončil Iona Surduho a odniesol si Tipsport bonus za výkon večera.

    VIDEO: Zostrih zápasu Surdu - Gogoladze (zdroj: OKTAGON)

    Poľský Štetín bol však len začiatkom nabitého mesiaca. Už o dva týždne sa OKTAGON vracia do Českej republiky, kde sa v Liberci uskutoční turnaj OKTAGON 87.

    Hlavným lákadlom bude pokus Lucie Szabovej stať sa historicky prvou držiteľkou dvoch majstrovských pásov súčasne a do akcie sa vráti aj domáci hrdina Dominik Humburger.

    MMA

    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»OKTAGON 87: Bývalý šampión padol po brutálnom knokaute, poľská legenda zvíťazila