Slovensko zorganizuje ME mládeže a seniorov. Cieľom je pritiahnuť fanúšikov

    Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín.

    Slovensko bude na budúci rok premiérovo hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu mládeže a seniorov.

    Šampionát sa uskutoční v areáli Wakelake na bratislavských Zlatých pieskoch v termíne do 24. do 29. augusta 2026.

    Organizátori očakávajú viac ako 170 športovcov z 25 krajín, ktorí budú súťažiť o cenné kovy v desiatich kategóriách do 18 a nad 30 rokov. „Je to pre nás veľká česť a zároveň obrovská zodpovednosť.

    Veríme, že Slovensku aj celej wakeovej komunite prinesieme podujatie na európskej úrovni, ktoré pritiahne športových fanúšikov aj širokú verejnosť,“ uviedol v tlačovej správe Maroš Tuhovčák z Bratislava Wake Clubu.

