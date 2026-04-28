Veľká radosť po 14 rokoch. Pardubice aj so Slovákmi oslavujú v Česku titul

Hokejisti HC Dynamo Pardubice. (Autor: X / HC DYNAMO PARDUBICA)
Sportnet, TASR|28. apr 2026 o 20:01
O titule rozhodol kapitán Roman Červenka.

Česká extraliga - 6. zápas finále

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:5 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 3. Sikora, 28. Nestrašil, 31. Kundrátek, 52. Flynn - 12. Fejes, 14. Tourigny, 31. Červenka, 43. Mandát, 61. Červenka

/konečný stav série: 2:4, Pardubice získali titul/

Hokejisti HC Dynamo Pardubice ovládli finále play off českej extraligy a získali prvý majstrovský titul po štrnástich rokoch.

V utorok zvíťazili v šiestom finálovom súboji na ľade HC Oceláři Třinec 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Duel rozhodol 40-ročný Roman Červenka. Z titulu sa teší aj dvojica Slovákov - obranca Peter Čerešnák a útočník Miloš Kelemen.

Ako prvý skóroval Třinec, keď sa v 3. minúte presadil Petr Sikora. Dynamo následne gólmi potiahli legionári Američan Hunter Fejes a Kanaďan Miguel Tourigny.

Domáci dokázali ešte pred polovicou duelu vyrovnať zásluhou Andreja Nestrašila. Na 3:2 skóroval Červenka, druhé vedenie Pardubíc však vydržalo len šestnásť sekúnd, keď vyrovnal Tomáš Kundrátek.

„Oceliari“ dostali v závere prostrednej časti jedinečnú príležitosť v podobe presilovej hry o dvoch hráčov.

V presilovke, ktorú predelila druhá prestávka, však exceloval brankár hostí Roman Will. Třinec musel doťahovať aj tretíkrát, keď si Ondřej Kacetl smoliarsky zrazil do vlastnej bránky pokus z hokejky Jana Mandáta.

V 53. minúte sa šťastie usmialo aj na domácich a Will si tiež zrazil za svoj chrbát strelu Oscara Flynna.

Červenka potvrdil formu najproduktívnejšieho hráča celého play off a po 57 sekundách predĺženia pridal aj gól s prívlastkom „majstrovský“.

Pardubice odvrátili siedmy zápas a po dvoch strieborných umiestneniach za sebou oslavujú štvrtý titul v ére samostatnosti.

