Seničová obsadila na MS pekné miesto. V dvojboji uzatvárala druhú desiatku

Nikola Seničová (Autor: Štefan Korpa)
TASR|9. okt 2025 o 22:38
FÖRDE. Slovenská reprezentantka Nikola Seničová obsadila na MS vo vzpieraní v kategórii do 86 kg 19. miesto v dvojboji.

V trhu zdvihla nad hlavu 99 kg a skončila na 19. mieste, v nadhode jej 117 kg stačilo posunúť sa o jednu priečku vyššie.

Ostatné športy

