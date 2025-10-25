Rekord držal vyše 40 rokov. Zomrela legenda československého vzpierania

Jan Nagy
Jan Nagy (Autor: Facbook/Karel Prohl)
Sportnet|25. okt 2025 o 07:23
ShareTweet1

Na OH 1976 v Montreale obsadil štvrté miesto.

PRAHA. Vo veku 80 rokov zomrel Zaslúžilý majster športu a člen Siene slávy Českého zväzu vzpierania Jan Nagy, jedna z najvýraznejších osobností histórie československého vzpierania. Informoval o tom Český zväz vzpierania.

Nagy patril k absolútnej špičke svojej generácie. V reprezentácii pôsobil v rokoch 1972 – 1979 a počas kariéry dosiahol množstvo úspechov na domácej aj medzinárodnej scéne.

Rodák zo Serede obsadil na olympijských hrách v roku 1976 v Montreale výborné štvrté miesto, pričom v disciplíne nadhoz získal bronzovú medailu.

V rovnakom roku ho Československý zväz vzpierania vyhlásil za najlepšieho vzpierača krajiny.

Päťkrát sa stal majstrom ČSSR (1973, 1974, 1975, 1977 a 1978) a dlhých 41 rokov držal národný rekord v nadhoze s výkonom 242,5 kg.

Nagy bol známy svojou nezávislosťou a osobitým prístupom k tréningu. Patrí do generácie športovcov, ktorí v 70. rokoch výrazne pozdvihli úroveň československého vzpierania.

Český zväz vzpierania vyjadril rodine zosnulého úprimnú sústrasť. Pohreb sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu.

Ostatné športy

    Jan Nagy
    Jan Nagy
    Rekord držal vyše 40 rokov. Zomrela legenda československého vzpierania
    dnes 07:23|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Rekord držal vyše 40 rokov. Zomrela legenda československého vzpierania