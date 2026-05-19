VIDEO: Fantastický výkon francúzskej hviezdy. Zariadil Oklahome City prvú prehru v play off

NBA - prvý zápas semifinále play-off
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 115:122 po predĺžení (27:27, 17:24, 29:29, 28:21 - 14:21)
Najviac bodov: Caruso 31, Jalen Williams 26, Gilgeous-Alexander 24 (12 doskokov) - Wembanyama 41 (24 doskokov), Harper 24 (11 doskokov), Castle 17 (11 asistencií)
/stav série: 0:1/
Basketbalisti San Antonia vstúpili úspešne do finálovej série Západnej konferencie zámorskej NBA.
Spurs zdolali v úvodnom dueli Oklahomu City na jej palubovke 122:115 po dvoch predĺženiach.
Najväčšiu zásluhu na tom mal francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 41 bodov pridal k nim 24 doskokov.
Thunder prehrávali v záverečnej štvrtine o 10 bodov, ale dokázali sa vrátiť do zápasu a 33,2 sekundy pred koncom bolo skóre vyrovnané 99:99.
Wembanyama ešte vrátil hosťom vedenie, no vyrovnať dokázal Shai Gilgeous-Alexander. Rovnaký hráč poslal svoj tím do vedenia v záverečnej minúte predĺženia, no Wembanyama trafil z protiútoku za tri body, čím sa duel dostal do druhého predĺženia, v ktorom už boli úspešnejší hostia.
„Viem, čoho sú moji spoluhráči schopní a čo sme schopní urobiť ako tím, keď dáme do toho všetko. Je len škoda, že dnes večer som nedokázal predviesť svoju najlepšiu hru. Tak to však niekedy chodí.
Musíte sa prispôsobiť situácii, nenechať sa odradiť a zostať verný tomu, kým ste,“ citovala agentúra AFP Gilgeousa-Alexandra, ktorý nazbieral 24 bodov a 12 asistencií.