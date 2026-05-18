VIDEO: Najväčší favorit východu končí. Cleveland v siedmom zápase sfúkol Detroit

NBA - siedmy zápas 2. kola play-off
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26)
najviac bodov: Jenkins 17, Cunningham a Robinson po 13 - Mitchell 26, Allen 23, Mobley 21 (12 doskokov)
/konečný výsledok série: 3:4, Cleveland postúpil do konferenčného finále/
Basketbalisti Clevelandu Cavaliers postúpili v zámorskej NBA do finále Východnej konferencie.
V rozhodujúcom siedmom stretnutí druhého kola play-off triumfovali na palubovke Detroitu Pistons 125:94. Lídrom víťazného tímu bol s 26 bodmi rozohrávač Donovan Mitchell.
Cleveland vyradil na Východe nasadenú jednotku a prvýkrát od roku 2018 si zahrá o možnosť prebojovať sa do série o titul. Jeho ďalším súperom budú hráči New Yorku Knicks.
VIDEO: Zostrih 7. zápasu série Detroit - Cleveland
„Nepostúpili sme do konferenčného finále len pre to, aby sme si splnili cieľ. Pred rokom, keď sme neuspeli proti Indiane, tak som povedal, že ambíciou je zahrať si finále. Teraz sme o krok bližšie. Môžeme dýchať o čosi voľnejšie, ale len na pár hodín a potom ideme opäť na to,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže Mitchell.
Detroit ťahal pred domácim publikom za kratší koniec, len na krátky moment bol v stretnutí vo vedení a už po prvom polčase mal dvojciferné manko.
„Tento duel stál za nič. Boli sme doma, chceli sme vyhrať pred našimi fanúšikmi. Pripomenulo mi to minulý rok, tiež sme neuspeli na domácej palubovke. Nie je to dobrý pocit,“ zamyslel sa v pozápasovom rozhovore rozohrávač Pistons Cade Cunningham.
Cavaliers sa len deviatykrát v klubovej histórii dostali do konferenčného finále, od odchodu LeBrona Jamesa je to ich najdlhšie pôsobenie v play-off.