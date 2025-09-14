ONLINE: Grécko - Fínsko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (o 3. miesto)

RIGA. Basketbalisti Grécka a Fínska dnes hrajú zápas o 3. miesto na ME v basketbale 2025.
Duel sa odohrá v Xiaomi Aréna v Rige.
Gréci v semifinále nestačili na Turecko, keď ich súperova kvalita prevalcovala.
Fíni zviedli s Nemeckom do značnej miery vyrovananú partiu, no napokon prehrali o 12 bodov.
ONLINE PRENOS: Grécko - Fínsko (ME v basketbale 2025, o 3. miesto, výsledky, nedeľa, naživo)
ME - muži O 3. miesto 2025/2026
14.09.2025 o 16:00
Grécko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Finsko
Úvodní sestavy:
Řecko: Dorsey, Larentzakis, Toliopoulos, Sloukas, Kalaitzakis, Papanikolaou, Katsivelis, Samodurov, G. Antetokounmpo, K. Antetokounmpo. T. Antetokounmpo, Mitoglou.
Trenér: Vasileios Spanoulis
Finsko: Little, Salin, Nkamhoua, Jantunen, Valtonen, Madsen, Maxhuni, Markkanen, Muurinen, Gustavson, Grandison, Seppala.
Trenér: Lassi Tuovi
Rozhodčí: Vazquez, Conde, Anaya.
Řecko se v kvalifikaci na skorodomácí turnaj se střetlo i s českým týmem. Řekům schází naturalizovaný Američan Thomas Walkup. Naopak kouč Vasileios Spanoulis má k dispozici Kostase Sloukase, kdysi vyhlášeného jako nejlépe bránícího hráče Euroligy.
Finové budou spoléhat na Lauriho Markkanena, pivota Utahu. Ten po vstupu Finska do NATO mj. absolvoval povinnou vojenskou službu v době, kdy se Finsko sousedící s Ruskem v důsledku nedobré zkušenosti se Sovětským svazem obává, že Rusko jej nelegálně napadne.
Řecko je papírovým favoritem tohoto semifinále. Otázkou zůstává, jak se dokáže vypořádat hlavně psychicky s porážkou v derby s Tureckem. I tak může papírově domácí celek získat první medaili na Eurobasketu od roku 2009. To v případě Finska je již nyní jisté, že vylepší šesté místo z roku 1967, tedy nejlepší výsledek v historii země.
Zdravím všechny příznivce dobrého basketbalu a vítám Vás u bojů o medaile. V dnešním utkání o bronz vyzve tým Řecka Finsko. Utkání je na programu od 16:00 a u přenosu jste všichni srdečně zváni.
Tým Řecka:
prošlo základní skupinou se 4 výhrami a 1 porážkou. Prohráli pouze těsně s Bosnou a Hercegovinou. V osmifinále narazili na celek Izraele, se kterým si poradili 84:79. Ve čtvrtfinále přivítali celek Litvy, se kterou odehráli dobré utkání a vyhráli 87:76. V semifinále však dostali od Turecka debakl. Po tvrdé porážce 68:94 jim zbyl jen boj o bronz.
Tým Finska:
je největší překvapení turnaje. Základními skupinami prošli s výsledkem 3 výher a 2 porážek. V osmifinále narazili na silné Srbsko, se kterým vyhráli 92:86. Ve čtvrtfinále na ně čekal oříšek v podobě Gruzie, se kterou si však poradili 93:79. V semifinále na ně čekal snad tým nejtěžší. Německo. Finové předvedli srdnatý výkon, ale nakonec padli po výsledku 98:86 a budou tak muset zabojovat ještě o první medaili z Eurobasketu v historii.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.