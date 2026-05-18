Druhý rok po sebe je najlepší. Gilgeous-Alexander obhájil zisk ocenenia MVP

Basketbalista Oklahomy City Thunder Shai Gilgeous-Alexander získal druhý rok za sebou ocenenie pre najužitočnejšieho hráča (MVP) zámorskej NBA.
Dvadsaťsedemročný kanadský rozohrávač sa dostal do elitnej spoločnosti, historicky len 14 hráčov dokázalo získať toto individuálne ocenenie dve sezóny v rade.
Okrem Gilgeousa-Alexandera mohli získať MVP trofej Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs a Nikola Jokič z Denveru Nuggets. V hlasovaní ho zaradilo na prvé miesto 83 z približne 100 možných hlasujúcich.
Kanaďan doviedol úradujúceho šampióna k najlepšej bilancii po základnej časti - 64 výhier a 18 prehier, a v play-off zostáva Oklahoma jediným tímom, ktorý ešte nenašiel po dvoch kolách premožiteľa.
„Je to o tvrdej práci. Nechcem sa uspokojiť, ale spoluhráči stoja každý deň za mnou. Sezóna je dlhá, má množstvo vzostupov a pádov, zranení a týchto vecí. Bez svojich chalanov by som nevyhral 64 zápasov, máme spolu množstvo zábavy.
NBA vyzerá niekedy ako robota a biznis, ale vďaka spoluhráčom si to viem užiť, ako keď som býval mladší. Myslím si, že vďaka tomu sa nám darí,“ cituje agentúra AFP obhajcu trofeje pre najužitočnejšieho hráča.
Gilgeous-Alexander mal v základnej časti priemer 31,1 bodu, 4,3 doskoku a 6,6 asistencie na zápas. Jeho tím vstúpi v noci z pondelka na utorok do finále Západnej konferencie, jeho súperom bude nasadená dvojka San Antonio Spurs.