Má iba 16, kurz na neho raketovo klesá. Mladík stanovil rekord MS a očaril expertov

Littler sa v nedávnom rozhovore vyjadril, že prvýkrát chytil šípky do rúk, keď mal asi osemnásť mesiacov. Samozrejme, nešlo o klasické, ale o magnetické šípky, ktoré dostal od svojich rodičov.

"Som nadšený. Nemôžem uveriť tomu, ako rýchlo som sa dostal do hry. Bol som trochu nervózny, ale hneď ako som našiel rytmus, bolo to ono. Viem, že sa Phil Taylor pozeral, takže Phil, toto je pre teba," povedal Littler.

"Mojím hrdinom bol Phil Taylor. Tento rok som sa s ním stretol a povedal mi, že ma sledoval a bude aj na majstrovstvách sveta. To je šialené," uviedol.

"Prečo by to nemohol celé vyhrať? Povedzte mi niekto prečo?" pýta sa Mardle.

Dvojnásobný šampión Wright predviedol veľmi podpriemerný výkon. Priemer 83,87 bodu nestačil na to, aby proti Jimovi Williamsovi získal aspoň set.

Škót Peter Wright nezvládol už svoj úvodný zápas na MS v šípkach 2024. (Autor: TASR/ PA via AP)

Počas zápasu niekoľkokrát menil svoje šípky. V tomto ohľade je špecifický, no príliš sa nedá povedať, že by mu to vychádzalo.

"To bolo fakt strašné. Úprimne, pre toto bolo vôbec zbytočné cestovať, to mohol Jimovi rovno nechať postup bez boja," napísal komentátor Jiří Pauzr.