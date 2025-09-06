Barseghjan nastúpil ako kapitán. Proti Portugalsku bol aktívny, no góly dával Ronaldo

Tigran Barseghjan (vľavo) v zápase Arménsko - Portugalsko v kvalifikácii MS 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2025 o 20:10
Anglicko si poradilo s trpaslíkom len 2:0.

BRATISLAVA. Futbalisti Portugalska úspešne vstúpili do kvalifikácie MS 2026, keď v F-skupine deklasovali v Jerevane domáce Arménsko 5:0.

Dva góly úradujúcich šampiónov Ligy národov vsietil Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 140 presných zásahov v najcennejšom drese. Dvakrát sa presadil aj jeho klubový spoluhráč z Al Nassr Joao Felix.

Kapitánom Arménska bol hráč bratislavského Slovana Tigran Barseghjan. Bol veľmi aktívny, o čom svedčia tri strely na bránu a jedna mimo troch žrdí.

Cristiano Ronaldo a Joao Felix (vľavo) sa tešia z gólu v zápase Arménsko - Portugalsko.
Cristiano Ronaldo a Joao Felix (vľavo) sa tešia z gólu v zápase Arménsko - Portugalsko. (Autor: TASR/AP)

Angličania sú v kvalifikácii stále stopercentní. V sobotu zvíťazili vo Villa Parku nad Andorrou 2:0 a sú na čele tabuľky K-skupiny s plným počtom 12 bodov.

Albión sa ujal vedenia v 25. minúte po vlastnom góle Christiana Garciu, Po zmene strán spečatil víťazstvo favorita Declan Rice.

Srbi uspeli v prvom sobotňajšom dueli skupiny na pôde Lotyšska 1:0 a so siedmimi bodmi a posunuli na druhé miesto. O ich triumfe v Rige rozhodol v 12. minúte útočník Dušan Vlahovič.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - 6. september:

F-skupina:

Arménsko - Portugalsko 0:5 (0:2)

Góly: 10. a 62. Felix, 21. a 46. Ronaldo, 33. Cancelo

Írsko - Maďarsko

/hrá sa od 20.45 h/

H-skupina:

Rakúsko - Cyprus

/hrá sa od 20.45 h/

San Maríno - Bosna a Hercegovina

/hrá sa od 20.45 h/

K-skupina:

Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)

Gól: 12. Vlahovič

Anglicko - Andorra 2:0 (1:0)

Góly: 25. Garcia (vlastný), 67. Rice

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

