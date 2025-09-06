Barseghjan nastúpil ako kapitán. Proti Portugalsku bol aktívny, no góly dával Ronaldo

BRATISLAVA. Futbalisti Portugalska úspešne vstúpili do kvalifikácie MS 2026, keď v F-skupine deklasovali v Jerevane domáce Arménsko 5:0.
Dva góly úradujúcich šampiónov Ligy národov vsietil Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 140 presných zásahov v najcennejšom drese. Dvakrát sa presadil aj jeho klubový spoluhráč z Al Nassr Joao Felix.
Kapitánom Arménska bol hráč bratislavského Slovana Tigran Barseghjan. Bol veľmi aktívny, o čom svedčia tri strely na bránu a jedna mimo troch žrdí.
Angličania sú v kvalifikácii stále stopercentní. V sobotu zvíťazili vo Villa Parku nad Andorrou 2:0 a sú na čele tabuľky K-skupiny s plným počtom 12 bodov.
Albión sa ujal vedenia v 25. minúte po vlastnom góle Christiana Garciu, Po zmene strán spečatil víťazstvo favorita Declan Rice.
Srbi uspeli v prvom sobotňajšom dueli skupiny na pôde Lotyšska 1:0 a so siedmimi bodmi a posunuli na druhé miesto. O ich triumfe v Rige rozhodol v 12. minúte útočník Dušan Vlahovič.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - 6. september:
F-skupina:
Arménsko - Portugalsko 0:5 (0:2)
Góly: 10. a 62. Felix, 21. a 46. Ronaldo, 33. Cancelo
Írsko - Maďarsko
/hrá sa od 20.45 h/
H-skupina:
Rakúsko - Cyprus
/hrá sa od 20.45 h/
San Maríno - Bosna a Hercegovina
/hrá sa od 20.45 h/
K-skupina:
Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1)
Gól: 12. Vlahovič
Anglicko - Andorra 2:0 (1:0)
Góly: 25. Garcia (vlastný), 67. Rice