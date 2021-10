V Söldene lepšie prvé kolo nešla. Vlhová bude útočiť na pódium

Prekvapením prvého kola je zaváhanie snáď najväčšej favoritky Marty Bassinovej. Talianska pretekárka chybovala a svoju jazdu nedokončila.

"Bola to naozaj zbytočná chyba, Myslela som si, že pretekárka, ktorá získala malý krištáľový glóbus, takúto základnú chybu neurobí. Bolo to v mieste, kde bolo potrebné pustiť lyže do záverečnej roviny," povedala Velez-Zuzulová.