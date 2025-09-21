Nemecko sa dočkalo zlata až na záver. Desaťbojár oslavuje životný úspech

TASR|21. sep 2025 o 15:21
Na pódiu bol jediný Európan.

MS v atletike 2025

Desaťboj - muži:

1.

Leo Neugebauer

Nemecko

8804 b

2.

Ayden Owens-Delerme

Portoriko

8784 b

3.

Kyle Garland

USA

8703 b

TOKIO. Nemecký atlét Leo Neugebauer sa stal víťazom desaťboja na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 8804 bodov.

Strieborný spred roka na OH v Paríži tak zaznamenal najväčší úspech doterajšej kariéry. Pre Nemecko zariadil jediné zlato na podujatí.

Striebro získal v národnom rekorde Portorika 8784 bodov Ayden Owens-Delerme, bronz vybojoval Američan Kyle Garland výkonom 8703.

