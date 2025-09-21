Nemecko sa dočkalo zlata až na záver. Desaťbojár oslavuje životný úspech

MS v atletike 2025
Desaťboj - muži:
1.
Leo Neugebauer
Nemecko
8804 b
2.
Ayden Owens-Delerme
Portoriko
8784 b
3.
Kyle Garland
USA
8703 b
TOKIO. Nemecký atlét Leo Neugebauer sa stal víťazom desaťboja na majstrovstvách sveta v Tokiu výkonom 8804 bodov.
Strieborný spred roka na OH v Paríži tak zaznamenal najväčší úspech doterajšej kariéry. Pre Nemecko zariadil jediné zlato na podujatí.
Striebro získal v národnom rekorde Portorika 8784 bodov Ayden Owens-Delerme, bronz vybojoval Američan Kyle Garland výkonom 8703.