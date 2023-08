Federič skončil na dvojstovke ôsmy. Bendová: Prvý šampionát zvládol výborne

Federič vyštartoval v druhej dráhe dobre, zo zákruty vybehol v popredí, no potom naňho doľahla únava z predošlých štartov, na ktorú sa sťažoval aj po semifinále.

Pre devätnásťročného šprintéra to bolo druhé finále v Izraeli, v utorok skončil šiesty na stovke.

V záverečných metroch sa pred neho dostal i Srb Nišič. Stal sa tretím Slovákom, ktorý postúpil do finále dvojstovky na MEJ, pred ním to dokázali Ján Gajdoš 5. v roku 2001 a Ján Tomko 7. v roku 1981.

Titul si vybojoval víťaz stovky Poliak Marek Zakrzewski v osobnom rekorde 20,63 s a náskokom 34 stotín pred Spieringom z Holandska (20,97) a Talianom Groosom (21,01).

Bendová: Šampionát zvládol výborne

"Prekvapilo ma, že Filip dostal druhú a nie prvú dráhu. Takisto ma prekvapilo, ako dobre vybehol zákrutu, no potom to už bol boj najmä so sebou, tak ako sme predpokladali. Vzhľadom na všetky okolnosti zvládol svoj prvý šampionát výborne. Odnesie si cenné skúsenosti.

Teraz nastane čas, keď po pochvalách musia prísť konkrétne kroky, ako preňho niečo urobiť, zabezpečiť mu podmienky na napredovanie. Myslím si, že máme ďalšieho komplexného šprintéra," povedala pre web atletika.sk Naďa Bendová, ktorá Federiča trénuje od jeho atletických začiatkov.