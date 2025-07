Získal dva bronzy, ďalší cenný kov nepridá. Môžem byť spokojný, vraví Arpáš

„Proti kvalitnému Francúzovi Mourierovi som uhral dosť dobrý výsledok. Vedel som, že s Rumunom Bujorom to bude opäť náročný duel, lebo v družstvách sme odohrali veľmi vyrovnaný súboj.

Dnes mi to však nevychádzalo, kým jemu áno. Aj tak však môžem byť celkovo spokojný so šampionátom,“ zhodnotil Arpáš pre Slovenský stolnotenisový zväz svoje vystúpenie na mládežníckych ME.