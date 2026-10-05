Do šatne Slovákov prišla svetová superstar, Škrtel bol prvýkrát starý pán

Na ihrisku už neboli v najlepších rokoch kariéry, no futbal z nich nezmizol. Národné tréningové centrum v Senci ponúklo stretnutie plné známych tvárí, spomienok, potlesku a predovšetkým radosti z hry.
Internacionáli Slovenska zdolali Ukrajinu 2:0, pričom oba góly strelil Erik Pačinda. A medzi slovenskými legendami sa po prvý raz predstavili Martin Škrtel a Adam Nemec.
Do hľadiska v Senci si našlo cestu viac než 1200 divákov. V oficiálnom zápise bolo na-pokon uvedených 1234 priaznivcov a tí rozhodne neľutovali, že prišli.
Atmosféra mala od úvodu ďaleko od bežného exhibičného zápasu. Z tribún sa ozýval potlesk, diváci reagovali na vydarené akcie a pri pohľade na niektoré mená na ihrisku sa prirodzene vracali o roky späť.
Na jednej strane Martin Škrtel, Tomáš Hubočan, Miroslav Karhan či Ján Mucha. Na druhej ukrajinské futbalové osobnosti, ktorých kariéry si slovenskí fanúšikovia pamätajú z najväčších európskych scén.
A ešte jedno meno, ktoré malo v Senci zvláštnu váhu. Andrij Ševčenko.
Škrtel s Nemcom po prvý raz
Najväčšiu pozornosť zo slovenského tímu pútali dve nové tváre. Martin Škrtel a Adam Nemec si odkrútili premiéru medzi slovenskými internacionálmi.
Škrtel nastúpil v strede obrany a jeho prínos bol citeľný od prvých minút. Aj po rokoch bolo vidieť jeho prirodzený prehľad, dôraz a schopnosť organizovať defenzívu.
Pre bývalého slovenského reprezentanta malo stretnutie aj symbolický rozmer.
„Som rád, že som debutoval v tíme internacionálov Slovenska. Je tu výborná partia a hra mala skutočne kvalitnú úroveň.
Je zaujímavé, že v reprezentácii som skončil rovnako s Adamom Nemcom a dnes s ním aj rovnako debutujem medzi internacionálmi,“ povedal Škrtel.
Nemec nastúpil v útoku a na tribúne mal početnú podporu rodiny. Aj pre neho bolo príjemné po čase znovu si obliecť reprezentačný dres, hoci tentoraz v inom kontexte.
„Príjemný pocit znova obliecť reprezentačný dres a mať okolo seba bývalých výborných spoluhráčov.
Vedenie internacionálov ma už lámalo dlhšie, ale nedalo sa mi... A teraz som rád, že som v tejto úžasnej partii a ak mi to čas dovolí, rozhodne prídem znova medzi chalanov,“ uviedol Nemec.
Pačinda dvakrát, rozhodlo sa po prestávke
Prvý polčas sa skončil bez gólov. Diváci však rozhodne nemali pocit, že sledujú zá-pas, v ktorom ide iba o spomienky.
Na ihrisku bolo stále dosť futbalovej kvality. Niektoré akcie vznikali z kombinácie, iné z individuálnej šikovnosti a pri viacerých zákrokoch či súbojoch si tribúny zatlieskali.
Po prestávke prišli aj góly.
O oba sa postaral Erik Pačinda a slovenskí internacionáli napokon zvíťazili 2:0.
Ševčenko prišiel za Slovákmi do šatne
Veľkým lákadlom stretnutia bol pochopiteľne Andrij Ševčenko.
Ukrajinská legenda, držiteľ Zlatej lopty z roku 2004 a v súčasnosti prezident Ukrajinskej futbalovej asociácie, oslávila čerstvo päťdesiatku. Do Senca však neprišiel iba ako súčasť ukrajinskej výpravy.
Po zápase zavítal osobne do šatne slovenských internacionálov.
Od Tomáša Medveďa, riaditeľa Internacionálov SR, dostal k jubileu slovenský repre-zentačný dres.
Ševčenko tak spojil dve futbalové generácie aj dve krajiny, ktoré sa v Senci stretli na ihrisku. Tentoraz bez kvalifikačných bodov či turnajových kalkulácií, zato s veľkou dávkou spomienok.
Zápas mal aj druhý význam
Zápas mal charitatívny rozmer. Výťažok zo vstupného poputuje občianskemu združeniu OZ TAMITOS, ktoré sa venuje pomoci deťom na autistickom spektre a budovaniu povedomia o autizme.
„Som nesmierne rád, že sa nám podujatie vydarilo, že sme získali ďalší družobný kontakt, zaplnili senecké hľadisko, privítali nové tváre v tíme legendy Škrtela a Nemca.
Nehovoriac o tom, že zápas mal aj charitatívnu myšlienku, pretože výťažok z predaja vstupeniek poputuje občianskemu združeniu OZ TAMITOS, ktoré sa venuje pomoci deťom na autistickom spektre a budovaniu povedomia o autizme,“ povedal Medveď.
Po záverečnom hvizde tak nešlo iba o skóre 2:0.
Ukrajinci pozvali Slovákov na odvetu
O tom, že stretnutie malo aj iný rozmer, svedčili slová Olega Sobutského, šéfa bývalých ukrajinských reprezentantov.
Ukrajinci síce odchádzali zo Senca s dvoma inkasovanými gólmi, no organizáciu podujatia ocenili.
„Chceme vám poďakovať za top organizáciu, všetci sme boli spokojní, až na výsledok... Chcem vás touto cestou pozvať k nám na Ukrajinu na odvetný zápas.
Samozrejme, ale až utíchnu zbrane a vojna skončí,“ odkázal Sobutsky.