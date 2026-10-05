Weiss a Hancko ako chytení v sieti. Slováci zažili tlačovku ako z 80. rokov

Cítili sa tak trochu ako chytení v sieti. Tréner Vladimír Weiss a obranca Dávid Hancko odpovedali na otázky novinárov v telocvični, ktorá mala ďaleko od klasického prostredia veľkých reprezentačných tlačových konferencií.
Tlačová konferencia pred zápasom C-divízie Ligy národov proti Moldavsku sa uskutočnila v špecifickom prostredí. Závan starých čias. Akoby sme sa vrátili do 80. rokov minulého storočia.
Plechová strecha, staré drevené, zošúchané parkety, ktoré lemujú čiary, a štyri veľké okrúhle stoly. Ochranná sieť bola všade navôkol. Lemovala strechu aj okná.
VIDEO: Tréner Weiss počas tlačovej konferencie
Všade bolo počuť detský džavot. Mládežníci prechádzali špecifickou budovou a kúsok ďalej hrali futbal.
Štadión Zimbru, na ktorom sa v utorok odohrá zápas, dokonale ilustruje veľké kontrasty asi najchudobnejšej krajiny Európy.
Polorozpadnuté paneláky
Nad pomerne moderným štadiónom s kapacitou okolo 10,5-tisíca fanúšikov sa týčia polorozpadnuté paneláky pamätajúce éru Sovietskeho zväzu. Na tlačové centrum v útrobách štadióna zabudnite.
Slovensko je na čele tabuľky so siedmimi bodmi, druhé Moldavsko stráca tri. Slováci prichádzajú do Kišiňova opäť ako favorit. V tretej výkonnostnej skupine si už na túto pozíciu zvykli.
Predchádzajúce dva vzájomné zápasy tejto reprezentačnej série vyhrali. V kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2002 triumfovali v Moldavsku 1:0 a doma 4:2.
Naposledy pred týždňom v Prešove zvíťazili 2:0.
Weiss: Vydať viac ako sto percent
„Mňa osobne tu čaká už tretí zápas, čakám ťažký boj na emóciách. Musíme všetci vydať viac ako sto percent. Nezvládli sme určité veci na Faerských ostrovoch a musíme byť aktívni vpredu. Musíme ukázať väčšiu kvalitu,“ povedal Weiss.
Zápas sa hrá v utorok o 20.45, vysiela ho Sport 1.
„Musíme dobre nastúpiť a ukázať kvalitu, ktorú máme. Máme skúsenosti, naši hráči hrajú vo väčších ligách ako moldavskí futbalisti,“ opisoval tréner Weiss.
Zároveň však upozorňuje, že Moldavci už dávno nie sú odkázaní iba na domácu súťaž.
„Nájdete ich v talianskej, českej či iných ligách. Je to veľmi kvalitná liga a máme hráčov, ktorí pôsobia v dobrých súťažiach. Tie ligy majú svoju úroveň.“
„Tréner Popescu priniesol do mužstva dobrú organizáciu hry. Je tam jasná predstava, ako chcú hrať. Dnes sú silnejší v obrane, lepšie bránia a majú aj ďalších hráčov, ktorí môžu do zápasu zasiahnuť,“ dodal Weiss.
Ofenzíva čaká na prebudenie
Slovenským útočníkom či krídelníkom v doterajšom priebehu súťaže absolútne chýba efektivita.
Pôvodne krídelník Ivan Schranz sa síce gólovo presadil, ale z pozície krajného obrancu. Stredopoliar Ondrej Duda skóroval z penalty. Hlavou po rohovom kope skóroval obranca Dávid Hancko. Faerské ostrovy si strelili vlastný gól.
Jediným klasickým ofenzívnym hráčom, ktorý skóroval, bol práve Sauer.
„Nie všetci sú vo forme. Verím, že zajtra sa niekto z nich odtrhne a rozhodne,“ verí Weiss.
Tréner zároveň pripomína, že problém nemusí byť iba vo futbalovej kvalite.
„Veľa rozhoduje psychika. Mottom pre ostatných je Tomáš Suslov, ktorý tiež v klube príliš nehráva a v každom zápase je náš najlepší hráč. K tomu sa musia pridať ďalší ako Dávid Strelec, Tomáš Bobček či Sauer,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.
A v súčasnosti podľa neho Slovensko nemá k dispozícii výrazne lepšie alternatívy.
VIDEO: Dávid Hancko pred zápasom s Moldavskom
„Lepších hráčov nemáme. Možno dáme počas budúceho zrazu šancu Trusovi alebo niekomu, kto vyskočí v lige, no lepších nemáme doma ani v zahraničí.
„Strelec si dal ešte v zápase s Nemeckom (vlani na jeseň) latku vysoko, bol vtedy neuveriteľný.
Potom už nemal takú zápasovú prax, akú by mal mať. Formu nezískate lusknutím prstov. Treba nielen hrať, ale aj sa dobre stravovať či regenerovať,“ dodal nedávno Weiss.
Hancko: Očakávajú ofenzívu
Obranca Dávid Hancko sa pred zápasom cíti dobre.
„Na to, že sme tu 16. deň, tak nálada je výborná. Som rád, že nikto nie je zranený. Čaká nás veľmi ťažký zápas. Ja osobne sa cítim veľmi dobre a som pripravený na zápas,“ dodal Hancko.
VIDEO: Zostrih gólov Slovensko - Moldavsko
V reprezentácii má pritom trochu inú úlohu než v Atléticu Madrid. Ako krajní obránca sa často dostáva vysoko a mužstvo od neho očakáva aj podporu ofenzívy.
„Je to trošku iné. V Atléticu Madrid sú ešte väčšie hviezdy a niekedy bežím hore a prihrávka mi nepríde.
Chalani v reprezentácii odo mňa ofenzívu očakávajú, niekedy som až moc vysoko. Chalani mi však v zvyškovej obrane pomáhajú.“
Slovensko má podľa neho paradoxne prebytok stopérov, no menej možností na krajoch.
„Bol by som radšej, ak by sme mali ďalších piatich hráčov, ktorí by mohli hrať na kraji. Možno to nie je celkom moja pozícia, ale baví ma. Máme možno osem dobrých stopérov a chýbajú nám skôr ofenzívni hráči.“
Musíme postúpiť aj cez mŕtvoly
Moldavci budú doma a stále cítia šancu priblížiť sa Slovensku. Hancko upozorňuje najmä na úvod zápasu.
„Oni budú doma, stále cítia, že sa môžu na nás dotiahnuť. Tých prvých 20 minút doma proti nim nebolo ideálnych, takže na toto si musíme dať pozor. Zatiaľ nás môže mrzieť iba efektivita,“ povedal stopér Atlética Madrid a líder Slovákov Dávid Hancko.
Weiss však vie, čo jeho mužstvo potrebuje. Tri body by Slovensko výrazne priblížili k víťazstvu v skupine.
„Musíme viac pridať. Chceme hrať dobre a vyhrať skupinu už zajtra. Uvidíme, či sa nám to podarí. Musíme postúpiť aj cez mŕtvoly a tým je povedané všetko,“ dodal Weiss.
Weiss o Moravčíkovi: To je Ľuboš
Po remíze na Faerských ostrovoch sa na reprezentantov zniesla kritika aj od legendárneho reprezentanta a bývalého spoluhráča trénera Weissa Ľubomíra Moravčíka.
Weiss ju prijíma, no pri spomienke na niekdajšieho spoluhráča sa usmieval.
„Pozdravujem Ľuba Moravčíka, viem prijať kritiku. Ja sa vždy zabavím, keď vidím Luboša v televízii. Jeden čas sme boli najlepší kamaráti a verím, že aj stále sme. To je Ľuboš."
"Bol to fantastický chlapec a hráč. On a Peter Dubovský boli od nás odstrelení, my sme boli ich nosiči vody.
On je už taký. Čo na srdci, to aj na jazyku. On je Ritko (prezývka). Taký bol a taký bude, lebo on si to môže dovoliť,“ dodal Weiss.