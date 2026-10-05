Rus trafil diváka v zápase s Djokovičom a diskvalifikovali ho: Len dúfam, že je v poriadku

Ruského tenistu Daniila Medvedeva diskvalifikovali v semifinále turnaja ATP v Pekingu po tom, ako zasiahol diváka loptičkou.
Do finále tak postúpil Novak Djokovič, ktorý v čase incidentu viedol 7:5, 5:3 a 15:15 v druhom sete.
Medvedev po prehratej výmene frustrovaný odpálil loptičku bekhendom do hľadiska a zasiahol pritom do tváre jedného z divákov, ktorý sedel v hľadisku v prvom rade.
Fanúšika museli odviesť z tribúny, keďže bolo zjavné, že trpí bolesťou. Djokoviča vyhlásili za víťaza duelu.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Djokovič - Medvedev
Loptička zrejme trafila diváka do oka. Medvedev vyslal gestom na tribúnu ospravedlnenie, to však umpirovému rozhodcovi Mohamedovi Lahyanimu a vrchnému rozhodcovi turnaja nestačilo.
Za zranenie fanúšika siahli k najprísnejšiemu trestu a Medvedeva diskvalifikovali.
Bola to nešťastná náhoda
Medvedev neskôr priznal, že ho udalosť šokovala, a zdôraznil, že zásah nebol úmyselný. „V prvom rade mi ho je hrozne ľúto. Bola to nešťastná náhoda,“ uviedol ruský tenista.
Dodal, že by sa s divákom rád skontaktoval, ospravedlnil sa mu osobne a zistil, ako sa cíti. „Len dúfam, že je v poriadku. To je to najdôležitejšie. Momentálne mi na ňom naozaj záleží,“ povedal podľa BBC.
Pre Medvedeva ide o mimoriadne krutý koniec zápasu. Proti Djokovičovi prehral prvý set 5:7 a v druhom už zaostával 3:5.
VIDEO: Medvedev trafil diváka
Srb bol navyše pri podaní a mal blízko k postupu do finále. Medvedev tak prišiel nielen o možnosť pokúsiť sa zápas otočiť, ale aj o možnosť dohrať semifinále vlastnými silami.
Nevhodné zaobchádzanie s loptičkou či raketou sa v tenise považuje za porušenie pravidiel. Hráči môžu dostať tri napomenutia za porušenie pravidiel, pričom ďalšie vedie k diskvalifikácii.
Medvedevov priestupok však bol podľa rozhodcu natoľko závažný, že viedol k okamžitému vylúčeniu zo zápasu.
Tridsaťročný Rus tak príde o body aj finančnú odmenu, ktoré získal počas svojej cesty do semifinále.
Medvedev je známy svojou výbušnou povahou. Svoje emócie neudržal na uzde na minuloročnom US Open, keď sa na kurt nečakane dostal fotograf. Rus vtedy dostal za svoje správanie pokutu takmer 31.500 libier.
V apríli po prehre 0:6, 0:6 s Matteom Berrettinim na turnaji v Monte Carle zasa zdemoloval raketu a následne dostal pokutu za nešportové správanie.
Medvedev v roku 2025 pre BBC Sport uviedol, že sa snaží pracovať na svojom správaní na kurte.
Podobný moment sa stal v kariére aj Djokovičovi
Diskvalifikácia zároveň pripomenula podobný moment z kariéry samotného Djokoviča.
Srb bol v roku 2020 vylúčený zo štvrtého kola US Open po tom, čo po prehratom geme odpálil loptu a zasiahol čiarovú rozhodkyňu do krku.
VIDEO: Diskvalifikácia Djokoviča
Djokovič preto po zápase prejavil pochopenie aj pre Medvedeva. „Je mi ho ľúto, pretože presne viem, aký je to pocit byť diskvalifikovaný vo veľkom zápase,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že podľa neho Medvedev nechcel divákovi ublížiť.
Medvedev tak v Pekingu skončil za neobvyklých okolností. Djokovič postúpil do finále, v ktorom sa stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom.