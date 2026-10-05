Boj o zlato vyvolal rozruch. Prečo súper Evenepoela vyzerá, akoby mal detský bicykel?

Na svetovom šampionáte už ďaleko pred koncom vedel, že to nie je jeho deň. Belgický cyklista Remco Evenepoel hral v Montreale iba vedľajšiu úlohu (12. miesto) a druhý dúhový dres nateraz nezískal.
O sedem dní neskôr sa znova ako favorit postavil na štart pretekov, tentokrát na majstrovstvách Európy. Približne 36 km pred cieľom spadol, no napriek tomu dosiahol ďalší výnimočný úspech.
Paradoxom je, že pri analýze jeho triumfu sú viac než názory cyklistických expertov potrebné znalosti z geometrie, fyziky, matematiky či optiky.
Víťazstvo Evenepoela v šprinte nad Talianom Giuliom Cicconem totiž musel potvrdiť fotofiniš, pričom ani prvá cieľová fotografia nebola jednoznačná.
"Pozerali sme to v aute. Bolo to tesné. Mysleli sme si, že sme prehrali," priznal pre belgické médiá tréner národného tímu Serge Pauwels.
Kľúčová bola zákruta
Súboj 26-ročného Belgičana s o päť rokov starším súperom sa do histórie ME zapíše ako jeden z najtesnejších a zároveň najdramatickejších.
V záverečných 25 km udával tempo najmä Evenepoel, keďže Ciccone argumentoval tým, že nimi má tímového kolegu Christiana Scaroniho.
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Keď však mali minútový náskok, práve Pauwels prišiel svojmu zverencovi povedať, aby zvoľnil a ušetril sily pred záverečným šprintom.
V technickom dojazde mal Ciccone jasnú taktiku. Prejsť na čele zákrutu 250 metrov pred cieľom a následne poriadne dupnúť do pedálov.
Aj kvôli spomenutému pádu na podobnom mieste prešiel Evenepoel kľúčovú zákrutu s väčším rešpektom a nabral stratu na Taliana. Zdalo sa, že je rozhodnuté a že Belgičan bude na ME tretíkrát strieborný.
"V posledných kilometroch som myslel na tú zákrutu. Chcel som sa ujať vedenia a zrýchliť, no uvedomil som si, že nejdem správnou líniou.
Posunul som sa doľava, aby som mal lepší výjazd. Potom som už išiel naplno. V jednej chvíli som naozaj veril tomu, že vyhrám," vravel Talian.
Ako vzniká cieľová fotografia?
Cicconemu však v posledných sto metroch dochádzali sily a postupne prichádzal o svoj náskok. Kto však ako prvý preťal čiaru nebolo zrejmé. Nikto nedvíhal ruky nad hlavu, nikto sa netešil.
Po dvojminútovom čakaní miestny hlásateľ povedal, že majstrom Európy je Remco Evenepoel. To spustilo radosť v belgickom tíme a frustráciu v tom talianskom. Ciccone viackrát buchol do riadidiel.
Prvá cieľová fotografia nebola jednoznačná, no pohľad z druhej strany potvrdil správnosť víťaza. Zároveň však vyvolal diskusie. Prečo pri tomto zábere vyzerá Ciccone, akoby sedel na detskom bicykli?
A tu sa dostávajú k slovu vedné disciplíny, ktoré vysvetľujú technológiu fotofinišu. Cieľovú fotografiu nevytvára bežný fotoaparát, ale špeciálny skener, ktorý každú milisekundu zachytí jeden zvislý pás.
Tie sa ukladajú vedľa seba. Výsledný obraz preto nepredstavuje jeden okamih v priestore, ale zachytáva priebeh pohybu pretekárov v čase. Bežne to možno v televízii vidieť počas atletických šprintov.
Keďže technológia nevidí celý bicykel naraz, ale jeho časti potom skladá do jedného obrázka, môže byť bicykel natiahnutý alebo inak zdeformovaný.
Ciccone na obrázku síce vyzerá, akoby mal oveľa menší bicykel než jeho súper, no nejde o žiadnu chybu v meraní alebo podobný omyl.
Španielsky denník AS vypočítal, že rozdiel predstavoval 0,00028 sekundy, respektíve veľkosť uška ihly, päť vlasov vedľa seba alebo tri strany papiera.
Zbierku, akú nemá ani Pogačar
Zaujímavosťou je, že obaja cyklisti proti sebe šprintovali aj v závere klasiky GP Québec, kde sa tiež tešil z víťazstva rodák z Aalstu.
Evenepoel víťazstvom na ME doplnil svoju fenomenálnu bilanciu. Je jediným cyklistom v histórii, ktorý vyhral cestné preteky na majstrovstvách sveta, Európy a tiež na olympijských hrách.
Zároveň na všetkých týchto podujatiach vyhral aj časovku a rovnako úspešné double (preteky + časovka) má aj v rámci belgického šampionátu.
Úspechom na ME sa rehabilitoval za nevydarené predošlé preteky na MS: "Bol som veľmi sklamaný a mal som pocit, že som sklamal celú krajinu. O to viac ma teší, že som to napravil na ME."
V Slovinsku druhé zlato nepridá, pretože v stredajšej časovke uvoľní európsky trón a sústredí sa na sobotnú monumentálnu klasiku Okolo Lombardska.
Pri neúčasti víťaza predošlých piatich ročníkov Tadeja Pogačara sa Evenepoelovi naskytá šanca na tretie víťazstvo z najslávnejších klasík. Doposiaľ dvakrát ovládol domáce preteky Liége - Bastogne - Liége.
K favoritom "klasiky padajúceho lístia" bude patriť aj sklamaný Ciccone, ktorý v tejto sezóne dosiahol už deväť umiestnení v top 3, no bez víťazstva. Rovnako na prvý triumf čaká aj v rámci monumentov.