ONLINE: Ukrajina - Maďarsko dnes, Liga národov LIVE (B-divízia, 2. skupina)

Futbalisti Ukrajiny a Maďarska dnes hrajú štvrtý zápas v 2. skupine B-divízie ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
Duel hostí štadión Antona Malatinského v Trnave.
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ONLINE PRENOS: Ukrajina - Maďarsko dnes LIVE (Liga národov UEFA, B-divízia, skupina 2, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga B Skupina 2 2026/2027
05.10.2026 o 20:45
Ukrajina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maďarsko
Prehľad
Rozhodca: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).
Prenos
Úvodní sestavy:
Ukrajina: Trubin – Zabarnyj, Sarapij, Mychavko – Krupskij, Nazaryna, Očeretko, Věletěň – Ponomarenko, Cygankov (C), Krasnopir.
Náhradníci: Jermakov, Riznyk – Bondar, Bražko, Jarmolenko, Nazarenko, Jaremčuk, Vanat, Drambajev, Varfolomejev, Pichaljonok, Chlan.
Trenér: Maldera
Maďarsko: B. Tóth – Osváth, Orbán, Csinger, Vitális – Schäfer, Szoboszlai (C) – Lukács, A. Tóth, Nagy – M. Tóth.
Náhradníci: Gundel-Takács, Pécsi – Várkonyi, Markgraf, Szűcs, Bárány, Szalai, Bolla, Csongvai, Jurek, R. Tóth, Doktorics.
Trenér: Rossi
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).
Ukrajina: Trubin – Zabarnyj, Sarapij, Mychavko – Krupskij, Nazaryna, Očeretko, Věletěň – Ponomarenko, Cygankov (C), Krasnopir.
Náhradníci: Jermakov, Riznyk – Bondar, Bražko, Jarmolenko, Nazarenko, Jaremčuk, Vanat, Drambajev, Varfolomejev, Pichaljonok, Chlan.
Trenér: Maldera
Maďarsko: B. Tóth – Osváth, Orbán, Csinger, Vitális – Schäfer, Szoboszlai (C) – Lukács, A. Tóth, Nagy – M. Tóth.
Náhradníci: Gundel-Takács, Pécsi – Várkonyi, Markgraf, Szűcs, Bárány, Szalai, Bolla, Csongvai, Jurek, R. Tóth, Doktorics.
Trenér: Rossi
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).
Ukrajinské vítězství 1:0 v Budapešti ze sklonku září bylo vůbec prvním soutěžním střetnutím těchto zemí, předtím se jen utkaly dvakrát přátelsky v roce 1992 a tehdy v obou utkáních uspěli Maďaři.
Maďarsko má po třech zápasech hubené skóre 1:1 a stejně bodů jako dnešní soupeř. Po úvodní porážce remizovali Maďaři bez branek v Severním Irsku a poté si doma poradili nejtěsnějším poměrem s Gruzií po brance liverpoolského obránce Miloše Kerkeze. Mužstvo kolem další hvězdy Premier League Dominika Szoboszlaie určitě v poměrně snadné skupině cílilo na návrat do nejvyšší soutěže Ligy národů, v nedaleké Trnavě určitě využije diváckou podporu a ještě se popere o posun na postupové příčky.
Ukrajina vstoupila do Ligy národů vítězstvím 1:0 v Maďarsku, ale následně měly její výkony sestupnou tendenci. V pondělí odehrála dost nudnou bezbrankovou remízu bez šancí v Gruzii a v pátek ve svém trnavském azylu podlehla Severnímu Irsku vysoko 0:3.
O zatím jediný gól Ukrajinců v soutěži se postaral útočník bruselského Anderlechtu Danylo Sikan. Na svou příležitost zatím čeká exliberecký Ivan Varfolomejev, který momentálně hraje za anglický druholigový Lincoln, ale kromě třetího brankáře jako jediný z kádru ještě nevyběhl při premiérové pozvánce do reprezentace na hřiště.
O zatím jediný gól Ukrajinců v soutěži se postaral útočník bruselského Anderlechtu Danylo Sikan. Na svou příležitost zatím čeká exliberecký Ivan Varfolomejev, který momentálně hraje za anglický druholigový Lincoln, ale kromě třetího brankáře jako jediný z kádru ještě nevyběhl při premiérové pozvánce do reprezentace na hřiště.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.