    Hajduková na ME finišovala v elitnej desiatke medzi juniorkami, titul pre Talianku

    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas pretekov junioriek na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas pretekov junioriek na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|4. okt 2026 o 11:46
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    Na štarte boli štyri Slovenky.

    ME v cestnej cyklistike 2026

    Výsledky pretekov junioriek:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ITA

    Azzurra Ballanová

    1:52:38 h

    2.

    FRA

    Morgane Lestradeová

    +0 s

    3.

    DEU

    Klara Dworatzeková

    +0 s

    9.

    SVK

    Karolína Hajduková

     +1:34 min

    18.

    SVK

    Lujza Bartošíková

     +1:34 min

    23.

    SVK

    Emma Galovičová

     +1:34 min

    50.

    SVK

    Klára Paduchová

    +5:15 min

    Talianska cyklistka Azzurra Ballanová získala zlato na majstrovstvách Európy v Slovinsku medzi juniorkami.

    V pretekoch s hromadným štartom sa zo Sloveniek najlepšie umiestnila Karolína Hajduková, ktorá finišovala na deviatej pozícii.

    Na 18. priečke klasifikovali Lujzu Bartošíkovú, 23. bola Emma Galovičová a na 50. mieste Klára Paduchová.

    O pódiových umiestneniach sa rozhodovalo v záverečných metroch, Ballanová mala najviac síl v porovnaní s Francúzkou Morgane Lestradeovou a Nemkou Klarou Dworatzekovou.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas pretekov junioriek na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas pretekov junioriek na MS 2026.
    Hajduková na ME finišovala v elitnej desiatke medzi juniorkami, titul pre Talianku
    dnes 11:46
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