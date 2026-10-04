Hajduková na ME finišovala v elitnej desiatke medzi juniorkami, titul pre Talianku

ME v cestnej cyklistike 2026
Výsledky pretekov junioriek:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Azzurra Ballanová
1:52:38 h
2.
Morgane Lestradeová
+0 s
3.
Klara Dworatzeková
+0 s
9.
Karolína Hajduková
+1:34 min
18.
Lujza Bartošíková
+1:34 min
23.
Emma Galovičová
+1:34 min
50.
Klára Paduchová
+5:15 min
Talianska cyklistka Azzurra Ballanová získala zlato na majstrovstvách Európy v Slovinsku medzi juniorkami.
V pretekoch s hromadným štartom sa zo Sloveniek najlepšie umiestnila Karolína Hajduková, ktorá finišovala na deviatej pozícii.
Na 18. priečke klasifikovali Lujzu Bartošíkovú, 23. bola Emma Galovičová a na 50. mieste Klára Paduchová.
O pódiových umiestneniach sa rozhodovalo v záverečných metroch, Ballanová mala najviac síl v porovnaní s Francúzkou Morgane Lestradeovou a Nemkou Klarou Dworatzekovou.