Je najrýchlejší Slovák a najväčší talent. Weiss však varuje: Vedia to aj Nemci

Trikrát za sebou dostal cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov, čo je slovenský rekord. Leo Sauer je už takmer tri roky súčasťou reprezentačného áčka, napriek tomu je v súčasnom výbere trénera Vladimíra Weissa najmladší. A nielen to.
„Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal v minulosti Stanislav Lobotka. Jeho slová potvrdil aj legendárny Marek Hamšík, dnes jeden z asistentov trénera Vladimíra Weissa.
Mladší z bratov Sauerovcov podľa našich informácií dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 35 km/h.
Aj v prebiehajúcej Lige národov vyvinul najvyššie nameranú rýchlosť: 35,6 km/h. Druhý bol Dávid Hancko: 35,5 km/h, tretí Tomáš Suslov km/h:35,4 km/h, aspoň podľa údajov špecializovaného servera Sofascore.
Typ hráča, akým je Sauer, je preto pre trénera Weissa veľmi dôležitý. Už v holandskej lige patril medzi najlepších driblérov.
A jeho význam pre slovenskú ofenzívu ešte viac vyniká pri pohľade na čísla.
Jediný klasický ofenzívny hráč, ktorý skóroval
Futbalistov Slovenska čaká v utorok o 20.45 (vysiela Sport 1) štvrtý zápas C-divízie Ligy národov. Slovenským útočníkom či krídelníkom v doterajšom priebehu súťaže absolútne chýba efektivita.
Pôvodne krídelník Ivan Schranz sa síce gólovo presadil, ale z pozície krajného obrancu. Stredopoliar Ondrej Duda skóroval z penalty. Hlavou po rohovom kope skóroval obranca Dávid Hancko. Faerské ostrovy si strelili vlastný gól.
Jediným klasickým ofenzívnym hráčom, ktorý skóroval, bol práve Sauer.
Dvadsaťročný útočník sa pritom po dlhšom zranení ešte len pomaly dostáva do formy. Najväčší talent slovenského futbalu sa zranil koncom marca v barážovom zápase proti Kosovu. Obnovilo sa mu zranenie svalu a následne nehral približne päť mesiacov.
Weiss mu preto po návrate dávkuje minutáž opatrne.
Weiss ho šetrí. Sauer už rozhodol zápas
V prvom zápase v Prešove proti Moldavsku (2:0) naskočil Sauer do hry v 63. minúte, keď vymenil dovtedy nevýrazného Adriana Kaprálika.
Sauer sa ihneď ukázal ako živší a lepší variant. V nasledujúcom zápase proti Kazachstanu (2:1) v Košiciach už hral v základnej zostave. Najmladší Slovák otvoril skóre a strelil svoj prvý gól za národný tím. Bol to jeho 13. štart.
VIDEO: Góly Sauera
„Lea Sauera trošku šetríme. Dal gól, čo je vynikajúce aj pre jeho psychiku. Kvalitu má obrovskú,“ povedal Weiss.
Čo sa týka driblingu, tak slovenským lídrom je zatiaľ Tomáš Suslov, ktorý odohral všetky tri zápasy v základnej zostave. Druhý je Lukáš Haraslín a tretí Lobotka. Sauer vo svojej elitnej disciplíne z pochopiteľných dôvodov nevyniká tak, ako predtým.
„Dávkujeme mu minutáž krok po kroku, aby sa mu niečo nestalo. Tak sme sa dohodli s jeho klubom. Dnes hral 60 minút. Potom už bol v červených číslach, tak som ho striedal,“ vysvetlil Weiss.
Zacítil sval
„Ale bol to dobrý výkon a dal gól, čo je pre útočníka rozhodujúce,“ doplnil Weiss.
Sauera postavil do základnej zostavy aj na umelej tráve v piatok na pôde Faerských ostrovov. Po polčase ho tréner stiahol z preventívnych dôvodov.
„Leo Sauer zacítil sval, ktorý mal predtým zranený. Sťažoval sa na pnutie, a preto sme ho radšej stiahli, hoci to nemá natiahnuté ani nič podobné,“ ozrejmil Weiss.
„Mal tam dobré dve-tri veci, ale nie je fyzicky pripravený ešte na veľký futbal, to vedia aj Nemci, to viem aj ja, nie som slepý ani hluchý,“ dodal Weiss.
Je to dôležitá poznámka aj vzhľadom na klub, do ktorého Sauer v lete prestúpil.
Drahší Slovák v jeho veku nebol
Žiaden bundesligový klub nikdy neinvestoval do slovenského futbalistu toľko peňazí. Z tohto pohľadu je Sauer zároveň prvý, ktorý prekročil hranicu desať miliónov eur.
Leo Sauer prestúpil v lete z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa nemeckých médií predstavuje fixná prestupová čiastka necelých 15 miliónov eur, pričom s výkonnostnými bonusmi môže celková suma stúpnuť až na 17 miliónov eur.
Má stále iba dvadsať rokov. V jeho veku nebol žiaden slovenský futbalista drahší. Za žiadneho jeho rovesníka – rodáka nezaplatil klub vyššiu sumu.
Výborný krok
Realita po prestupe je však zatiaľ opatrnejšia. Po letnom príchode do VfB Stuttgart zasiahol do hry v Bundeslige a Lige majstrov iba štyrikrát. Dokopy nazbieral približne 50 minút bez gólového zápisu.
Sauer sám vie, že prechod do nemeckého futbalu si vyžaduje čas.
„Je to lepšia liga, v ktorej sa môžem rozvíjať. Keď hráte proti lepším hráčom, hľadáte iné riešenia a tým sa rozvíjate. Myslím, že je to pre mňa výborný krok, hoci som zatiaľ neodohral veľa a stále sa dostávam zo zápasovej formy,“ vravel Sauer.
Sauerova kariéra sa napriek tomu vyvíja mimoriadne rýchlo. Je najmladším Slovákom, ktorý debutoval v národnom tíme, a nikto mladší ako on nehral ani na európskom šampionáte, kde debutoval pred dvoma rokmi.
Najmladší debutant potrebuje čas
Teraz však prichádza fáza, v ktorej sa jeho obrovský potenciál musí spojiť s pravidelnou zápasovou záťažou.
Po približne päťmesačnej pauze sa ešte len vracia do plnej fyzickej pripravenosti a zároveň si zvyká na náročnejšiu Bundesligu.
Weiss preto nechce nič urýchliť. Sauer môže byť pre slovenskú reprezentáciu rozdielovým hráčom, no tréner ho potrebuje dostať do formy postupne.
Aj preto pred utorkovým zápasom na pôde Moldavska zostáva dôležitejšia otázka než jeho talent či rýchlosť: koľko toho jeho telo momentálne zvládne.
„Musíme dať najlepšiu zostavu, ktorá bude úspešná. Nemáme 30 vyrovnaných hráčov, ani 20. Musíme vytiahnuť z nich maximum, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddýchnuť si,“ uviedol Weiss st. na margo fyzickej náročnosti prebiehajúceho zrazu.
Slovensko je na čele tabuľky so siedmimi bodmi, druhé Moldavsko stráca tri body.