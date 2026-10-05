Ukrajina nezvládla ani druhý zápas v Trnave. Francúzsko s Talianskom potvrdili rolu favorita

Francúzski futbalisti zvíťazili v Lige národov v Saint-Denis nad Belgickom 4:1, hoci ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali.
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
- ONLINE: Ukrajina - Maďarsko dnes, Liga národov LIVE (B-divízia, 2. skupina)
- ONLINE: Francúzsko - Belgicko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 1. skupina)
Po štyroch kolách vedú skupinu A1 o tri body pred Talianskom, ktoré v súbežne hranom zápase v Bologni zdolalo Turecko 3:1.
Francúzi zdolali svojho suseda šesťkrát za sebou, naposledy pred týždňom v Bruseli 1:0, no tentoraz dlho hľadali kľúč k súperovej obrane.
Zidane vymenil takmer celú základnú jedenástku
Možno aj preto, že tréner Zinédine Zidane po remíze s Talianskom vymenil takmer celú základnú jedenástku, miesto si udržal iba útočník Dembélé.
Prvú šancu v drese s trikolórou dostali dvadsaťročný stopér Yoro z Manchesteru United a o rok starší brankár Restes z Toulouse.
Na druhej strane absolvoval premiéru brankár Vandevoordt z Lipska. „Červeným diablom“ sa rozpadla stredová rada, v ktorej pre žlté karty chýbali Tielemans a De Bruyne.
Napriek tomu úspešne vzdorovali a v 33. minúte využili ojedinelú šancu. Lukébakio prevzal loptu v stredovom kruhu a popri skrehnutých francúzskych obrancoch ju dopravil až do siete.
Po hodine hry začal Zidane posielať na trávnik svoje tromfy a náhradníci zariadili obrat. Doué sa trinásť minút pred koncom otočil s loptou pred šestnástkou a namieril do bránky.
O štyri minúty ho napodobnil Cherki a ďalší striedajúci hráč Olise spečatil víťazstvo dvoma gólmi.
Turecko nikdy nevyhralo nad Talianskom
Turci ešte nikdy nad Talianskom nezvíťazili, hoci mali už štrnásť pokusov. Pred týždňom doma v Burse prehrali 1:4, keď trikrát inkasovali už počas prvej polhodiny.
V Bologni začali zostra, domácich dvakrát zachránil brankár Donnarumma a z hľadiska sa začal ozývať piskot.
No hneď prvá strela na tureckú bránku skončila v sieti. Scamaccovu hlavičku síce ešte jeden z obrancov zblokoval, ale útočník z Bergama loptu pohotovo dorazil nohou.
Hostia aj bez suspendovaných opôr Gülera a Yilmaza a zraneného kapitána Calhanoglua dokázali vyrovnať. Po hodine hry zakončil vydarenú kombináciu Simsir.
Lenže už o tri minúty si Taliani vzali vedenie späť, keď po Barellovom priamom kope hlavičkoval Calafiori a Pio Esposito spečatil víťazstvo.
Vincenzo Montella, ktorý vedie Turkov, proti svojim krajanom recept nenašiel a je stále pod väčším tlakom.
Po nevydarených majstrovstvách sveta si jeho zverenci nezlepšili bilanciu ani v Lige národov, kde prehrali aj štvrtý zápas.
Skupinu B2 vedie Severné Írsko, ktoré ani na štvrtý pokus nedostalo gól, ale proti poslednému Gruzínsku ho v Belfaste ani nestrelilo. Najbližšie k tomu mal šesť minút pred koncom Price, lenže nepremenil penaltu.
Gruzínsko prehralo prvý vzájomný zápas doma 0:1 gólom v deviatej minúte nadstaveného času, čo stálo miesto francúzskeho trénera Willyho Sagnola. Jeho nástupca Ramaz Svanadze má síce už dva body, ale na gól jeho tím stále čaká.
Domáci azyl v Trnave neprial Ukrajine
Ukrajina si za svoj domáci azyl vybrala Trnavu a po prehre 0:3 so Severným Írskom tam podľahla Maďarsku 1:2.
Ukrajinci mali spočiatku bližšie k víťazstvu, ale Očeretkovu strelu zastavilo brvno.
Milan Tóth otvoril skóre svojím prvým gólom v reprezentácii, Jaremčuk síce vyrovnal, ale posledné slovo mal päť minút pred koncom Csinger.
V skupine B4 zvíťazilo Švédsko v Bukurešti nad Rumunskom 1:0. Švédsky tím síce postihli zdravotné problémy, pre ktoré niektorí hráči opustili výpravu a ani ďalší neboli úplne fit.
Gyökeresa sa však zastaviť nedalo a v prvej štvrťhodine našiel cestu do siete, rovnako ako vo všetkých troch predchádzajúcich zápasoch.
Rumunský tréner Gheorghe Hagi nemá dôvod na optimizmus, jeho zverenci prehrali všetky štyri zápasy a inkasovali v nich spolu 13 gólov.
Lewandowski chýbal pre žlté karty
Bosna a Hercegovina po bezgólovej remíze v úvode súťaže vo Varšave zdolala doma Poľsko 1:0.
Domáci nastúpili už bez štyridsaťročného rekordéra Džeka, ktorý v piatok ukončil reprezentačnú kariéru po 152 zápasoch.
Len o dva roky mladší Poliak Lewandowski evidentne končiť nemieni, o čom svedčí piatkový hetrik proti Rumunsku, no v pondelok chýbal pre žlté karty.
Dlho to vyzeralo na ďalšiu remízu 0:0, ale Bašičova penalta priniesla domácim tri body.
V skupine C3 futbalisti Čiernej Hory po troch víťazstvách prvýkrát stratili body po domácej bezgólovej remíze s Arménskom v Podgorici. Ich náskok sa tak zmenšil na tri body.
Cyprus doma v Nikózii dlho prehrával s Lotyšskom po sóle Daškevičsa z vlastnej polovice, Kosti však využil nepodarenú malú domov a vyrovnal.
V nadstavenom čase potom strelil víťazný gól domácich Edwards, ktorý hrával za anglické mládežnícke výbery a až v septembri získal cyperský pas.
Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:
A-divízia - 1. skupina:
Francúzsko - Belgicko 4:1 (0:1)
Góly: 88. a 90.+1 Olise, 77. Doue, 81. Cherki - 35. Lukebakio
Taliansko - Turecko 3:1 (1:0)
Góly: 26. Scamacca, 64. Calafiori, 87. Esposito - 61. Simsir
B-divízia - 2. skupina:
Severné Írsko - Gruzínsko 0:0
Ukrajina - Maďarsko 1:2 (0:0)
Góly: 83. Jaremčuk - 52. Tóth, 85. Csinger
B-divízia - 4. skupina:
Bosna a Hercegovina - Poľsko 1:0 (0:0)
Gól: 84. Bašič (z 11 m)
Rumunsko - Švédsko 0:1 (0:1)
Gól: 13. Gyökeres
C-divízia - 2. skupina:
Cyprus - Lotyšsko 2:1 (0:0)
Góly: 70. Kosti, 90.+4 Edwards - 57. Daškevičs
Čierna Hora - Arménsko 0:0
ČK: 86. Lončar (Č. Hora)