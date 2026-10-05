Ukrajina nezvládla ani druhý zápas v Trnave. Francúzsko s Talianskom potvrdili rolu favorita

Momentka zo zápasu Ukrajina - Maďarsko v Trnave.
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Momentka zo zápasu Ukrajina - Maďarsko v Trnave. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. okt 2026 o 22:39
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Poliaci prehrali na ihrisku Bosny a Hercegoviny.

Francúzski futbalisti zvíťazili v Lige národov v Saint-Denis nad Belgickom 4:1, hoci ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali.

Po štyroch kolách vedú skupinu A1 o tri body pred Talianskom, ktoré v súbežne hranom zápase v Bologni zdolalo Turecko 3:1.

Francúzi zdolali svojho suseda šesťkrát za sebou, naposledy pred týždňom v Bruseli 1:0, no tentoraz dlho hľadali kľúč k súperovej obrane.

Zidane vymenil takmer celú základnú jedenástku

Možno aj preto, že tréner Zinédine Zidane po remíze s Talianskom vymenil takmer celú základnú jedenástku, miesto si udržal iba útočník Dembélé.

Prvú šancu v drese s trikolórou dostali dvadsaťročný stopér Yoro z Manchesteru United a o rok starší brankár Restes z Toulouse.

Ousmane Dembélé v zápase s Belgicko.
Ousmane Dembélé v zápase s Belgicko. (Autor: TASR/AP)

Na druhej strane absolvoval premiéru brankár Vandevoordt z Lipska. „Červeným diablom“ sa rozpadla stredová rada, v ktorej pre žlté karty chýbali Tielemans a De Bruyne.

Napriek tomu úspešne vzdorovali a v 33. minúte využili ojedinelú šancu. Lukébakio prevzal loptu v stredovom kruhu a popri skrehnutých francúzskych obrancoch ju dopravil až do siete.

Po hodine hry začal Zidane posielať na trávnik svoje tromfy a náhradníci zariadili obrat. Doué sa trinásť minút pred koncom otočil s loptou pred šestnástkou a namieril do bránky.

Michael Olise oslavuje gól.
Michael Olise oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)

O štyri minúty ho napodobnil Cherki a ďalší striedajúci hráč Olise spečatil víťazstvo dvoma gólmi.

Turecko nikdy nevyhralo nad Talianskom

Turci ešte nikdy nad Talianskom nezvíťazili, hoci mali už štrnásť pokusov. Pred týždňom doma v Burse prehrali 1:4, keď trikrát inkasovali už počas prvej polhodiny.

V Bologni začali zostra, domácich dvakrát zachránil brankár Donnarumma a z hľadiska sa začal ozývať piskot.

No hneď prvá strela na tureckú bránku skončila v sieti. Scamaccovu hlavičku síce ešte jeden z obrancov zblokoval, ale útočník z Bergama loptu pohotovo dorazil nohou.

Hostia aj bez suspendovaných opôr Gülera a Yilmaza a zraneného kapitána Calhanoglua dokázali vyrovnať. Po hodine hry zakončil vydarenú kombináciu Simsir.

Riccardo Calafiori sa teší z gólu na 2:1 proti Turecku.
Riccardo Calafiori sa teší z gólu na 2:1 proti Turecku. (Autor: TASR/AP)

Lenže už o tri minúty si Taliani vzali vedenie späť, keď po Barellovom priamom kope hlavičkoval Calafiori a Pio Esposito spečatil víťazstvo.

Vincenzo Montella, ktorý vedie Turkov, proti svojim krajanom recept nenašiel a je stále pod väčším tlakom.

Po nevydarených majstrovstvách sveta si jeho zverenci nezlepšili bilanciu ani v Lige národov, kde prehrali aj štvrtý zápas.

Skupinu B2 vedie Severné Írsko, ktoré ani na štvrtý pokus nedostalo gól, ale proti poslednému Gruzínsku ho v Belfaste ani nestrelilo. Najbližšie k tomu mal šesť minút pred koncom Price, lenže nepremenil penaltu.

Gruzínsko prehralo prvý vzájomný zápas doma 0:1 gólom v deviatej minúte nadstaveného času, čo stálo miesto francúzskeho trénera Willyho Sagnola. Jeho nástupca Ramaz Svanadze má síce už dva body, ale na gól jeho tím stále čaká.

Domáci azyl v Trnave neprial Ukrajine

Ukrajina si za svoj domáci azyl vybrala Trnavu a po prehre 0:3 so Severným Írskom tam podľahla Maďarsku 1:2.

Ukrajinci mali spočiatku bližšie k víťazstvu, ale Očeretkovu strelu zastavilo brvno.

Fotogaléria zo zápasu Ukrajina - Maďarsko v Lige národov (B-divízia, skupina 2)
Fanúšikovia Maďarska pred zápasom s Ukrajinou v Trnave.
Momentka pred zápasom Ukrajina - Maďarsko v Trnave.
Fanúšikovia Ukrajiny.
Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)
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Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, center, in action against Illia Zabarnyi, left, and Illya Krupskyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csingerof Hungary celebrates after scoring their side's second goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csinger of Hungary, centre, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)

Milan Tóth otvoril skóre svojím prvým gólom v reprezentácii, Jaremčuk síce vyrovnal, ale posledné slovo mal päť minút pred koncom Csinger.

V skupine B4 zvíťazilo Švédsko v Bukurešti nad Rumunskom 1:0. Švédsky tím síce postihli zdravotné problémy, pre ktoré niektorí hráči opustili výpravu a ani ďalší neboli úplne fit.

Gyökeresa sa však zastaviť nedalo a v prvej štvrťhodine našiel cestu do siete, rovnako ako vo všetkých troch predchádzajúcich zápasoch.

Viktor Gyökeres sa teší zo svojho gólu proti Rumunsku.
Viktor Gyökeres sa teší zo svojho gólu proti Rumunsku. (Autor: TASR/AP)

Rumunský tréner Gheorghe Hagi nemá dôvod na optimizmus, jeho zverenci prehrali všetky štyri zápasy a inkasovali v nich spolu 13 gólov.

Lewandowski chýbal pre žlté karty

Bosna a Hercegovina po bezgólovej remíze v úvode súťaže vo Varšave zdolala doma Poľsko 1:0.

Domáci nastúpili už bez štyridsaťročného rekordéra Džeka, ktorý v piatok ukončil reprezentačnú kariéru po 152 zápasoch.

Bosniansky Ivan Bašić oslavuje po strelení gólu počas zápasu Ligy národov medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom.
Bosniansky Ivan Bašić oslavuje po strelení gólu počas zápasu Ligy národov medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom. (Autor: TASR/AP)

Len o dva roky mladší Poliak Lewandowski evidentne končiť nemieni, o čom svedčí piatkový hetrik proti Rumunsku, no v pondelok chýbal pre žlté karty.

Dlho to vyzeralo na ďalšiu remízu 0:0, ale Bašičova penalta priniesla domácim tri body.

V skupine C3 futbalisti Čiernej Hory po troch víťazstvách prvýkrát stratili body po domácej bezgólovej remíze s Arménskom v Podgorici. Ich náskok sa tak zmenšil na tri body.

Cyprus doma v Nikózii dlho prehrával s Lotyšskom po sóle Daškevičsa z vlastnej polovice, Kosti však využil nepodarenú malú domov a vyrovnal.

V nadstavenom čase potom strelil víťazný gól domácich Edwards, ktorý hrával za anglické mládežnícke výbery a až v septembri získal cyperský pas.

Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:

A-divízia - 1. skupina:

Francúzsko - Belgicko 4:1 (0:1)

Góly: 88. a 90.+1 Olise, 77. Doue, 81. Cherki - 35. Lukebakio

Taliansko - Turecko 3:1 (1:0)

Góly: 26. Scamacca, 64. Calafiori, 87. Esposito - 61. Simsir

B-divízia - 2. skupina:

Severné Írsko - Gruzínsko 0:0

Ukrajina - Maďarsko 1:2 (0:0)

Góly: 83. Jaremčuk - 52. Tóth, 85. Csinger

B-divízia - 4. skupina:

Bosna a Hercegovina - Poľsko 1:0 (0:0)

Gól: 84. Bašič (z 11 m)

Rumunsko - Švédsko 0:1 (0:1)

Gól: 13. Gyökeres

C-divízia - 2. skupina:

Cyprus - Lotyšsko 2:1 (0:0)

Góly: 70. Kosti, 90.+4 Edwards - 57. Daškevičs

Čierna Hora - Arménsko 0:0

ČK: 86. Lončar (Č. Hora)

Liga národov

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