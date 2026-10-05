VIDEO: Namiesto lietadla si vybral bicykel. Pilot F1 vyrazil na 350-kilometrovú cestu

Pilot Formuly 1 Valtteri Bottas medzi dvoma Veľkými cenami v Ázii opäť potvrdil, že jeho druhou veľkou športovou láskou je cyklistika.
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Tridsaťsedemročný jazdec sa rozhodol presunúť na bicykli z Malajzie, kde v nedeľu nedokončil preloženú Veľkú cenu Bahrajnu, do 350 kilometrov vzdialeného Singapuru, kde štvrtkovými mediálnymi povinnosťami odštartuje ďalší pretekársky víkend.
Bottas vyrazil na svojom gravelovom bicykli na cestu hneď v nedeľu po tom, čo musel odstúpiť z pretekov v Sepangu.
VIDEO: Bottas počas cesty
Svoju cestu dokumentuje na sociálnych sieťach a hovorca jeho tímu Cadillac uviedol, že by ju mal zvládnuť za tri dni.
Vášnivým cyklistom je Bottas už niekoľko rokov. Ku gravelovej cyklistike ho priviedla jeho austrálska priateľka, profesionálna cyklistka Tiffany Cromwellová.
Toto leto sa Bottas zúčastnil pretekov svetovej gravelovej série v Hlinsku a vo svojej vekovej kategórii sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta.