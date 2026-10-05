    Giro odštartuje na hraniciach so Slovinskom. Jedna z etáp môže začať aj v Rakúsku

    Giro d'Italia 2026, ilustračná fotografia.
    Giro d'Italia 2026, ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
    TASR|5. okt 2026 o 14:50
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    Kompletnú trasu by mala verejnosť spoznať 3. novembra v Ríme.

    Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia odštartuje v talianskom meste Terst.

    Na športovom festivale v Tridente to potvrdil Urbano Cairo, majiteľ spoločnosti RCS Media Group a organizátora pretekov RCS Sport.

    Organizátori by o tom mali oficiálne informovať o týždeň a kompletnú trasu by mala verejnosť spoznať 3. novembra v Ríme.

    Terst už mal byť dejiskom „Grande Partenza“ pred rokom, no túto úlohu nakoniec získalo albánske mesto Drač.

    Úvodná etapa sa začne aj skončí v Terste a pretekári počas nej zavítajú aj do susedného Slovinska.

    Dohoda s regiónom Furlansko-Júlske Benátky v hodnote takmer 10 miliónov eur znamená, že sa na severovýchode Talianska v blízkosti slovinských a rakúskych hraníc uskutočnia tri etapy.

    Očakávajú sa aj prejazdy cez Mortirolo a Zoncolan, či etapa začínajúca v Rakúsku.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Giro d'Italia 2026, ilustračná fotografia.
    Giro d'Italia 2026, ilustračná fotografia.
    Giro odštartuje na hraniciach so Slovinskom. Jedna z etáp môže začať aj v Rakúsku
    dnes 14:50
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