Giro odštartuje na hraniciach so Slovinskom. Jedna z etáp môže začať aj v Rakúsku

Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia odštartuje v talianskom meste Terst.
Na športovom festivale v Tridente to potvrdil Urbano Cairo, majiteľ spoločnosti RCS Media Group a organizátora pretekov RCS Sport.
Organizátori by o tom mali oficiálne informovať o týždeň a kompletnú trasu by mala verejnosť spoznať 3. novembra v Ríme.
Terst už mal byť dejiskom „Grande Partenza“ pred rokom, no túto úlohu nakoniec získalo albánske mesto Drač.
Úvodná etapa sa začne aj skončí v Terste a pretekári počas nej zavítajú aj do susedného Slovinska.
Dohoda s regiónom Furlansko-Júlske Benátky v hodnote takmer 10 miliónov eur znamená, že sa na severovýchode Talianska v blízkosti slovinských a rakúskych hraníc uskutočnia tri etapy.
Očakávajú sa aj prejazdy cez Mortirolo a Zoncolan, či etapa začínajúca v Rakúsku.