Obhajca zo Srbska postúpil do štvrťfinále. Darilo sa aj reprezentantom Česka

Futbalisti Srbska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.
V osemfinále zdolali reprezentáciu Grécka 4:2. V ňom čaká obhajcov titulu repríza finále z uplynulých ME z roku 2024 proti Rumunom. Tí si v osemfinále poradili s Rakúskom jednoznačne 7:0.
Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj reprezentácia Česka, ktorá zvíťazila nad Čiernou Horou 2:0. Vo štvrťfinále ju čaká lepší zo záverečného osemfinálového stretnutia medzi Azerbajdžanom a Rumunskom.
Do bojov o semifinále sa už v nedeľu prebojovali reprezentácie Maďarska, Bulharska, Gruzínska a Ukrajiny. Štvrťfinálové duely sú na programe zajtra, v utorok 2. júna.
ME v malom futbale 2026 - osemfinále