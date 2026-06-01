Obhajca zo Srbska postúpil do štvrťfinále. Darilo sa aj reprezentantom Česka

Reprezentanti Česka. (Autor: EMF/SZMF)
TASR|1. jún 2026 o 21:50
Futbalisti Srbska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.

V osemfinále zdolali reprezentáciu Grécka 4:2. V ňom čaká obhajcov titulu repríza finále z uplynulých ME z roku 2024 proti Rumunom. Tí si v osemfinále poradili s Rakúskom jednoznačne 7:0.

Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj reprezentácia Česka, ktorá zvíťazila nad Čiernou Horou 2:0. Vo štvrťfinále ju čaká lepší zo záverečného osemfinálového stretnutia medzi Azerbajdžanom a Rumunskom.

Do bojov o semifinále sa už v nedeľu prebojovali reprezentácie Maďarska, Bulharska, Gruzínska a Ukrajiny. Štvrťfinálové duely sú na programe zajtra, v utorok 2. júna.

ME v malom futbale 2026 - osemfinále

Rumunsko - Rakúsko 7:0

Grécko - Srbsko 2:4

Česko - Čierna Hora 2:0

Pavúk play-off ME v malom futbale 2026

Malý futbal

