Bosniaci opäť zaváhali a nevyhrali. Taliani dostali od Rakúšanov debakel

Grécko počas ME v malom futbale 2026.
Grécko počas ME v malom futbale 2026. (Autor: EMF/SZMF)
TASR|30. máj 2026 o 16:01
ShareTweet0

Azerbajdžan zatiaľ nestratil ani bod.

Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave si v „slovenskej“ A-skupine delili body za remízu 1:1 hráči Grécka a Bosny a Hercegoviny.

Slovensko tak potrebuje na záver skupinovej fázy v súboji s Čiernou Horou bodovať, pričom víťazstvo by ho posunulo na prvú priečku.

V F-skupine Rakúšania zdolali Taliansko 5:0, zatiaľ čo hráči Azerbajdžanu zvíťazili nad Francúzskom 3:1 a s tromi výhrami ovládli štvorčlennú skupinu.

ME v malom futbale 2026 - sobota, 30. máj

A-skupina:

Grécko - Bosna a Hercegovina 1:1

F-skupina:

Rakúsko - Taliansko 5:0

Azerbajdžan - Francúzsko 3:1

Malý futbal

Grécko počas ME v malom futbale 2026.
Grécko počas ME v malom futbale 2026.
Bosniaci opäť zaváhali a nevyhrali. Taliani dostali od Rakúšanov debakel
dnes 16:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Halové športy»Malý futbal»Bosniaci opäť zaváhali a nevyhrali. Taliani dostali od Rakúšanov debakel