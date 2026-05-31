Maďarsko vyradilo po dráme premožiteľov Slovákov, Francúzsko dostalo debakel

Maďarsko sa stalo prvým štvrťfinalistom majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.
Úradujúci vicemajstri sveta v nedeľu v úvodnom osemfinále zdolali Bosnu a Hercegovinu až v rozstrele 3:2, keď sa v riadnom čase duel skončil nerozhodne 2:2.
Bosna predtým vyhrala „slovenskú“ A-skupinu a domáci tím v nej zdolala 3:2.
Vo štvrťfinále sa Maďarsko stretne s Bulharskom, ktoré si poradilo s Francúzskom jednoznačne 6:1.
Medzi najlepšiu osmičku sa dostalo aj Gruzínsko, ktoré v závere rozhodlo o tesnom víťazstve nad Poľskom 2:1.
ME v malom futbale 2026 - osemfinále