Maďarsko vyradilo po dráme premožiteľov Slovákov, Francúzsko dostalo debakel

Maďarsko na ME v malom futbale 2026. (Autor: EMF/SZMF)
TASR|31. máj 2026 o 20:40 (aktualizované 31. máj 2026 o 21:47)
Maďarsko uspelo až v penaltovom rozstrele.

Maďarsko sa stalo prvým štvrťfinalistom majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave.

Úradujúci vicemajstri sveta v nedeľu v úvodnom osemfinále zdolali Bosnu a Hercegovinu až v rozstrele 3:2, keď sa v riadnom čase duel skončil nerozhodne 2:2.

Bosna predtým vyhrala „slovenskú“ A-skupinu a domáci tím v nej zdolala 3:2.

Vo štvrťfinále sa Maďarsko stretne s Bulharskom, ktoré si poradilo s Francúzskom jednoznačne 6:1.

Medzi najlepšiu osmičku sa dostalo aj Gruzínsko, ktoré v závere rozhodlo o tesnom víťazstve nad Poľskom 2:1.

ME v malom futbale 2026 - osemfinále

Bosna a Hercegovina - Maďarsko 2:2, 2:3 v rozstrele

Bulharsko - Francúzsko 6:1

Poľsko - Gruzínsko 1:2

Pavúk play-off ME v malom futbale 2026

