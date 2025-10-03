Do finále sa prebojovala len Paňková, Grigar dostal veľkú penalizáciu. Premiéru mala Poľka

PENRITH. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila ôsme miesto v K1 na MS v austrálskom Penrithe.
Jej jazda bola bez dotyku bránky a na víťaznú Poľku Kladuiu Zwoliňskú stratila 6,11 sekundy.
Paňková začala dobre, aj keď ju zviezlo pod prvú protiprúdnú bránku a pred jej jazdou sa rozfúkalo.
Ďalšie dve červené zvládla kvalitne a vyšiel jej najmä náročný výjazd popri valci do trinástej bránky.
V druhej časti trate mala piaty najlepší čas a bola na tom len o 2,17 sekundy horšie ako neskôr Zwoliňska.
Následná sekcia presadených brán jej vyšla, čas však stratila na prejazde valcom po bránke číslo 21 a musela sa vrátiť.
Zwoliňska opanovala v Penrithe okrem K1 aj C1 a vylepšila tretie miesto z kajaku na predošlých MS 2023 v Londýne. Úvodná časť jej vyšla bez problémov ako aj celá trať.
Prešla ju s rozvahou a jediné mierne zaváhanie prišlo pred poslednou červenou bránkou s číslom 24.
To však nič nezmenilo na tom, že strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži (K1) mala pred konkurenciou náskok 1,77 sekundy.
Druhá bola Britka Kimberley Woodsová s dotykom na dvanástej bránke a pódium doplnila domáca Kate Eckhardtová.
Pri absencii hviezdnej Jessicy Foxovej zo zdravotných dôvodov a nevydarenej jazde jej sestry Noemie (12. miesto) to bolo od Austrálčanky najväčšie prekvapenie finále.
Dvadsaťsedemročná „obojživelníčka“ tak získala prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte.
„Neviem čo povedať, som veľmi šťastná. Sme v Austrálii, krajine Jessicy Foxovej, ktorá bola vždy mojou inšpiráciou. Teraz som v tejto situácii a neviem opísať, čo cítim.
Som na seba hrdá a som šokovaná, neviem čo povedať. Som motivovaná od OH 2020 v Tokiu, keď som sa nedostala na pódium a teraz som majsterka sveta,“ povedala po pretekoch Zwoliňska.
Z dvojice Slovákov bol vyššie Martin Halčin, ktorému jazda bez dotyku priniesla 15. miesto a stratu len 28 stotín sekundy na dvanásteho Finna Butchera z Nového Zélandu.
Jakub Grigar dostal 50-sekundovú penalizáciu za vynechanie dvanástej bránky a umiestnil sa na 28. mieste.
Dvadsaťjedenročný Castryck získal prvý individuálny titul na MS a nadviazal na striebro z domácich ME. Trať na kanáli z OH 2000 v Sydney zvládol v čase 90,81 sekundy a na konkurentov mal náskok 1,46 sekundy.
Pódium doplnili Česi Jakub Krejčí a Jiří Prskavec (+1,53). Jeden z mála „obojživelníkov“ medzi mužmi si tak vylepšil chuť zo štvrtkovej C1, kde obsadil devätnáste miesto. Všetci traja predviedli jazdu bez dotyku.
MS vo vodnom slalome
Výsledky - Penrith:
K1 finále - ženy: 1. Klaudia Zwoliňska (Poľ.) 100,32 s (0), 2. Kimberley Woodsová (V. Brit.) +1,77 (2), 3. Kate Eckhardtová (Aus.) +3,52 (0), 4. Ricarda Funková (Nem.) +3,91 (0), 5. Maialen Chourrautová (Šp.) +5,22 (2), 6. Camille Prigentová (Fr.) +5,55 (2), ..., 8. Zuzana Paňková (SR) +6,11 (0)
K1 finále- muži: 1. Titouan Castryck (Fr.) 90,81 s (0), 2. Jakub Krejčí +1,46 (0), 3. Jiří Prskavec (obaja ČR) +1,53 (0), 4. Finn Butcher (N. Zél.) +1,66 (0), 5. Lucien Delfour (Aus.) +2,15 (2), 6. Peter Kauzer (Slov.) +2,45 (0)