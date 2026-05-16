Slovenský dvojkajak zabojuje o víťazstvo. Vo Svetovom pohári postúpil do finále

Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|16. máj 2026 o 12:43
Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek postúpil na podujatí Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu do A-finále K2 na 500 m.

Vo svojom semifinále obsadil s časom 47 sekúnd a deväť stotín druhú pozíciu, za víťaznými Nemcami Moritzom Florstedtom a Jonasom Borkowskim zaostali v cieli o päť stotín sekundy. A-finále je na programe v nedeľu 17. mája o 10.55 h.

V rovnakej kategórii absolvujú C-finále Juraj Kukučka a Dominik Doktorík, vo svojom semifinále sa umiestnili na siedmej priečke.

V ženskej K2 sa na rovnakej vzdialenosti predstavia v B-finále Réka Bugárová a Bianka Sidová, v sobotňajšom semifinále č. 2 ich klasifikovali na piatom mieste.

V C-finále budú Slovensko zastupovať Sofia Bergendiová a Hana Gavorová, keďže v prvom semifinále obsadili deviatu priečku.

Denis Myšák pôjde tiež v C-finále, v disciplíne K1 na 500 m bol v semifinále č. 4 na siedmej pozícii.

