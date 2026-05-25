Bulharský rodák sa predviedol na dopingových hrách. Dosiahol lepší čas ako svetový rekordman

Plavec Kristian Gkolomejev. (Autor: TASR/AP)
ČTK|25. máj 2026 o 09:51
Postaral sa o jediný výkon lepší než oficiálny svetový rekord.

Kristian Gkolomejev na „dopingových“ hrách Enhanced Games zaplával 50 metrov voľným spôsobom za 20,81 sekundy.

Je to o sedem stotín lepší výkon než oficiálny svetový rekord, ktorý dosiahol Austrálčan Cameron McEvoy.

Okrem prémie za víťazstvo vo výške 250 000 dolárov za to v nedeľu v Las Vegas získal aj bonus jeden milión dolárov.

V prepočte si tak na premiérovom ročníku podujatia s povoleným užívaním zakázaných podporných prostriedkov a inak zakázaných polyuretánových plaviek prišiel na viac než 1 milión eur.

VIDEO: Gkolomejev a jeho rekord

Výkony z podujatia, ktoré medzinárodné športové federácie aj World Anti-Doping Agency odsudzujú, nemôžu byť pre porušovanie pravidiel zaradené do oficiálnych štatistík.

Na radosti bulharského rodáka Gkolomejeva to však nič nezmenilo, priamo pri bazéne oslavoval s rodinou.

„Skvelé preteky, veľmi som si to užil. Toto je úžasné. Určite to zmení môj život k lepšiemu, je to veľká pomoc pre mňa a moju rodinu,“ uviedol 32-ročný plavec, ktorý predvlani získal titul majstra Európy a má aj striebro z majstrovstiev sveta z roku 2019.

Gkolomejev sa postaral o jediný výkon lepší než oficiálny svetový rekord na kontroverzných hrách, ktoré okrem plávania zahŕňali aj beh na 100 metrov, vzpieranie a mŕtvy ťah.

Stovku vyhral majster sveta z roku 2022 Američan Fred Kerleyčasom 9,97 sekundy. To však nebolo ani blízko historickému maximu 9,58 sekundy, ktoré drží legendárny Jamajčan Usain Bolt.

V tohtoročných tabuľkách by sa Kerley týmto výkonom delil o 12. miesto, pričom pri zisku bronzu na olympijských hrách 2024 v Paríži bol o 16 stotín rýchlejší.

Kerley si odpykáva dvojročný zákaz štartu za to, že trikrát počas roka nenahlásil miesto pobytu kvôli možným dopingovým kontrolám.

Trest mu vyprší v auguste budúceho roka. Pred štartom v Las Vegas uviedol, že počas prípravy nedopoval. Jeho cieľom sú olympijské hry 2028 v Los Angeles.

