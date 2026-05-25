Bulharský rodák sa predviedol na dopingových hrách. Dosiahol lepší čas ako svetový rekordman

Kristian Gkolomejev na „dopingových“ hrách Enhanced Games zaplával 50 metrov voľným spôsobom za 20,81 sekundy.
Je to o sedem stotín lepší výkon než oficiálny svetový rekord, ktorý dosiahol Austrálčan Cameron McEvoy.
Okrem prémie za víťazstvo vo výške 250 000 dolárov za to v nedeľu v Las Vegas získal aj bonus jeden milión dolárov.
V prepočte si tak na premiérovom ročníku podujatia s povoleným užívaním zakázaných podporných prostriedkov a inak zakázaných polyuretánových plaviek prišiel na viac než 1 milión eur.
VIDEO: Gkolomejev a jeho rekord
Výkony z podujatia, ktoré medzinárodné športové federácie aj World Anti-Doping Agency odsudzujú, nemôžu byť pre porušovanie pravidiel zaradené do oficiálnych štatistík.
Na radosti bulharského rodáka Gkolomejeva to však nič nezmenilo, priamo pri bazéne oslavoval s rodinou.
„Skvelé preteky, veľmi som si to užil. Toto je úžasné. Určite to zmení môj život k lepšiemu, je to veľká pomoc pre mňa a moju rodinu,“ uviedol 32-ročný plavec, ktorý predvlani získal titul majstra Európy a má aj striebro z majstrovstiev sveta z roku 2019.
Gkolomejev sa postaral o jediný výkon lepší než oficiálny svetový rekord na kontroverzných hrách, ktoré okrem plávania zahŕňali aj beh na 100 metrov, vzpieranie a mŕtvy ťah.
Stovku vyhral majster sveta z roku 2022 Američan Fred Kerleyčasom 9,97 sekundy. To však nebolo ani blízko historickému maximu 9,58 sekundy, ktoré drží legendárny Jamajčan Usain Bolt.
V tohtoročných tabuľkách by sa Kerley týmto výkonom delil o 12. miesto, pričom pri zisku bronzu na olympijských hrách 2024 v Paríži bol o 16 stotín rýchlejší.
Kerley si odpykáva dvojročný zákaz štartu za to, že trikrát počas roka nenahlásil miesto pobytu kvôli možným dopingovým kontrolám.
Trest mu vyprší v auguste budúceho roka. Pred štartom v Las Vegas uviedol, že počas prípravy nedopoval. Jeho cieľom sú olympijské hry 2028 v Los Angeles.