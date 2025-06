Ďalšia finálová účasť pre Slovensko. Tínedžerka zabojuje o medailu v najkratšej disciplíne

ŠAMORÍN. Slovenská plavkyňa Lillian Slušná sa na ME do 23 rokov v Šamoríne prebojovala do piatkového večerného finále na 50 m v.sp..

V rozplavbách obsadila tretie miesto časom 25,28 sekundy.

Slušná štartovala v 3. rozplavbe v piatej dráhe, vyhrala ju s náskokom piatich stotín pred Poľkou Juliou Maikovou a s prehľadom postúpila medzi najlepšiu osmičku.