Potocká si v motýliku vylepšila osobný rekord. V Štokholme získala tri medaily

Tamara Potocká.
TASR|12. apr 2026 o 08:46
Slovenka uspela v silnej konkurencii medailistiek z ME a MS.

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala na kvalitne obsadenom prestížnom mítingu v Štokholme jednu zlatú a dve bronzové medaily. Na 200 m polohové preteky triumfovala časom 2:12,35 min.

Na 100 m motýlik, kde sa vo finále zišla silná konkurencia medailistiek z ME a MS, finišovala tretia v osobnom rekorde 58,53. V novej sezóne sa slovenská Plavkyňa roka 2025 špecializuje práve na túto disciplínu.

Bronz si vyplávala aj v motýľkárskom šprinte, v ktorom dosiahla svoj najlepší tohtoročný čas 26,25.

V máji čaká Potockú sústredenie na Tenerife a potom ďalšie preteky v olympijskom bazéne v Londýne.

