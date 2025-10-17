Fantastický úspech slovenskej triatlonistky. Na MS vybojovala medailu

Diana Dunajská.
Diana Dunajská. (Zdroj: olympic.sk)
TASR|17. okt 2025 o 14:07
ShareTweet0

Medzi mužmi sa Alex Mandák umiestnil v prvej päťdesiatke.

MS v triatlone 2025

Juniorky - výsledky:

1.

Lea Houartová

Francúzsko

1:03:40 h

2.

Fanni Szalaiová

Maďarsko

+ 36 s

3.

Diana Dunajská

Slovensko

+ 1:16 min

Juniori - výsledky:

1.

Tristan Douche

Francúzsko

55:41 min

2.

Alex Robin

Veľká Británia

+ 5 s

3.

Ignacio Flores Arana

Čile

+ 8 s

43.

Alex Mandák

Slovensko

+ 4:56 min

WOLLONGONG. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská vybojovala na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu bronz medzi juniorkami. Zlato získala Francúzka Lea Houartová.

Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky a do cieľa prišla s časom 1:04:53 h.

Pódiové umiestnenie vybojovala aj napriek 10-sekundovej penalizácii po plávaní ako dôsledok zmeškania povinnej porady.

Na víťaznú Houartovú napokon stratila jednu minútu a 11 sekúnd. Ide o historicky druhú slovenskú medailu z majstrovstiev sveta, pred rokom získala Zuzana Michaličková striebro v kategórii do 23 rokov.

Medzi juniormi sa zo Slovákov predstavil Alex Mandák, ktorého klasifikovali na 43. priečke. Zvíťazil Francúz Tristan Douche.

Atletika

    Diana Dunajská.
    Diana Dunajská.
    Fantastický úspech slovenskej triatlonistky. Na MS vybojovala medailu
    dnes 14:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Fantastický úspech slovenskej triatlonistky. Na MS vybojovala medailu