Fantastický úspech slovenskej triatlonistky. Na MS vybojovala medailu

MS v triatlone 2025
Juniorky - výsledky:
1.
Lea Houartová
Francúzsko
1:03:40 h
2.
Fanni Szalaiová
Maďarsko
+ 36 s
3.
Diana Dunajská
Slovensko
+ 1:16 min
Juniori - výsledky:
1.
Tristan Douche
Francúzsko
55:41 min
2.
Alex Robin
Veľká Británia
+ 5 s
3.
Ignacio Flores Arana
Čile
+ 8 s
43.
Alex Mandák
Slovensko
+ 4:56 min
WOLLONGONG. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská vybojovala na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu bronz medzi juniorkami. Zlato získala Francúzka Lea Houartová.
Devätnásťročná Slovenka patrila vo všetkých troch disciplínach - plávanie, beh, cyklistika - medzi najrýchlejšie pretekárky a do cieľa prišla s časom 1:04:53 h.
Pódiové umiestnenie vybojovala aj napriek 10-sekundovej penalizácii po plávaní ako dôsledok zmeškania povinnej porady.
Na víťaznú Houartovú napokon stratila jednu minútu a 11 sekúnd. Ide o historicky druhú slovenskú medailu z majstrovstiev sveta, pred rokom získala Zuzana Michaličková striebro v kategórii do 23 rokov.
Medzi juniormi sa zo Slovákov predstavil Alex Mandák, ktorého klasifikovali na 43. priečke. Zvíťazil Francúz Tristan Douche.