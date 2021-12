Spravil obrovské chyby. Dnešok treba hodiť za hlavu, hovorí Žampa

Druhý skončil so stratou 59 stotín sekundy domáci Alexis Pinturault, tretí bol Rakúšan Manuel Feller (+1,24 s). Slovák Adam Žampa druhýkrát v sezóne bodoval, keď obsadil 26. miesto so stratou 5,08 sekundy na víťazného Odermatta.

Do hodnotenia si pripísal päť bodov, z októbrovej ľadovcovej ouvertúry v rakúskom Söldene ich mal na konte tri. Jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, klasifikovali ho na 42. priečke.

Adam Žampa mal napriek zisku bodov ďaleko od spokojnosti.

"Dnes som na seba trošku nahnevaný, ale to sú preteky. V prvom kole to bola solídna jazda, 19. miesto bolo strategicky dobré. V 2. kole som chcel dať do toho všetko, išiel som do toho agresívne. Zmenil som nastavenie lyží, ale spravil som tri obrovské chyby. Jediné pozitívum dnešných pretekov je, že som získal body.

Treba sa sústrediť na to, čo bude ďalej. Budúci týždeň nás čaká ďalší obrovský slalom v Alta Badii, na ktorý sa chcem pripraviť čo najlepšie. Dnešok treba hodiť za hlavu a makať," povedal vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).