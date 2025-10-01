Slováci na MS zvládli kvalifikačné jazdy. Do semifinále K1 postúpili štyri lode

Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková
TASR|1. okt 2025 o 07:40
Najvyššie umiestnenie dosiahla Paňková.

PENRITH. Štyri zo šiestich slovenských lodí postúpili do semifinále K1 na MS vo vodnom slalome v austrálskom Penrithe.

Spomedzi žien to boli Zuzana Paňková a Soňa Stanovská, zo Slovákov Jakub Grigar a Martin Halčin.

Najvyššie umiestnenie v stredajšej kvalifikácii dosiahla Paňková, ktorá skončila s čistou jazdou na ôsmom mieste a na najrýchlejšiu Nemku Ricardu Funkovú mala manko 2,72 sekundy.

Stanovská figurovala na 22. pozícii s dotykom na predposlednej protiprúdnej bránke. Hranicu postupu, ktorú určila Ruska Alsu Minazovová na 105,64 s, podliezla o 2,62 sekundy.

Menej výrazný bol výkon slovenských kajakárov - Grigar skončil na spoločnej 25. pozícii s Talianom Marcellom Bedom, Halčin bol o 18 stotín pomalší a figuroval o dve priečky nižšie. Od nepostupových pozícií ho delilo 90 stotín sekundy. Obaja však mali čistú jazdu.

Semifinále kajakárok je na programe v piatok o 2.33 SELČ a bezprostredne po ňom prídu na rad muži. Finálové jazdy prídu o 6.33.

