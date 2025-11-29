Volejbalový Slovan na východe neuspel, Svidník si pripísal štvrtú výhru v sezóne

Volejbalisti TJ Slávia Svidník triumfovali v sobotňajšom dueli 6. kola Niké extraligy nad VK Slovan Bratislava 3:1. V lige si pripísali štvrté víťazstvo.
Trnavčania doma podľahli ŠVK Tatran 1:3 a stále tak čakajú na prvú výhru v súťaži. Priebežný líder súťaže z Myjavy zdolal doma Prešov bez straty setu.
Niké extraliga - 6. kolo:
TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (22, 14, 12)
74 minút, rozhodovali: Čuntala a Dovičovič.
HIT MTF Trnava - ŠVK Tatran 1:3 (-21, 27, -26, - 24)
133 minút, rozhodovali: Gerboc a Svorenčík, 97 divákov.
TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava 3:1 (23, -21, 21, 22)
106 minút, rozhodovali: Myšková a Hudák, 180 divákov.