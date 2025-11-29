Volejbalový Slovan na východe neuspel, Svidník si pripísal štvrtú výhru v sezóne

Radosť volejbalistov TJ Slávia Svidník
Radosť volejbalistov TJ Slávia Svidník (Autor: TASR)
TASR|29. nov 2025 o 19:14
Svidník vyhral v štyroch setoch.

Volejbalisti TJ Slávia Svidník triumfovali v sobotňajšom dueli 6. kola Niké extraligy nad VK Slovan Bratislava 3:1. V lige si pripísali štvrté víťazstvo.

Trnavčania doma podľahli ŠVK Tatran 1:3 a stále tak čakajú na prvú výhru v súťaži. Priebežný líder súťaže z Myjavy zdolal doma Prešov bez straty setu.

Niké extraliga - 6. kolo:

TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (22, 14, 12)

74 minút, rozhodovali: Čuntala a Dovičovič.

HIT MTF Trnava - ŠVK Tatran 1:3 (-21, 27, -26, - 24)

133 minút, rozhodovali: Gerboc a Svorenčík, 97 divákov.

TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava 3:1 (23, -21, 21, 22)

106 minút, rozhodovali: Myšková a Hudák, 180 divákov.

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

