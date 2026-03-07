Nitra odolala Prešovu v piatich setoch. Komárno jasne zdolalo Svidník

Volejbalista Prešova.
Volejbalista Prešova. (Autor: TASR)
TASR|7. mar 2026 o 21:09
Myjava v piatich setoch zvíťazila nad ŠVK Tatran.

Volejbalisti Nitry zdolali v zápase 19. kola Niké extraligy Prešov 3:2. Domáce mužstvo, ktoré je na predposlednom mieste, dokázalo zmazať dvojsetové vedenie lídra súťaže, no ten posledný prehralo 8:15.

Rovnaký počet bodov ako prvá Nitra majú aj hráči Komárna, ktorí vyhrali na palubovke Svidníka 3:0. Tretí Slovan Bratislava si poradil s poslednou Trnavou tiež 3:0. Myjava v piatich setoch zvíťazila nad ŠVK Tatran, keď rozhodujúci set zvládla pomerom 15:7.

Niké extraliga - 19. kolo:

VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra 2:3 (-16, -23, 23, 19, -8)

133 minút, rozhodovali: Smolko a Höger, 104 divákov

TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-19, -22, -20)

75 minút, rozhodovali: Hudák a Soták, 130 divákov

ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava 2:3 (-15, 20, 20, -19, -7)

130 minút, rozhodovali: Andrejčák a Niklová, 178 divákov

VK Slovan Bratislava - HIT MTF Trnava 3:0 (19, 18, 18)

75 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Svorenčík, 100 divákov

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

