Nitra zostáva naďalej nezdolaná. Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev

Na snímke hráči Bratislavy.
Na snímke hráči Bratislavy. (Autor: TASR)
TASR|17. jan 2026 o 21:38
ShareTweet0

Druhá Myjava si poradila s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0.

Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zvíťazili v stretnutí 12. kola Niké extraligy nad Prešovom hladko 3:0 a zostali v súťaži nezdolaní. Druhá Myjava si poradila s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0.

Tretí Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev na päť duelov, keď vyhral na palubovke poslednej Trnavy 3:0. Komárno otočilo stav stretnutia proti Svidníku, pričom rozhodujúci piaty set zvládlo pomerom 18:16.

Niké extraliga - 15. kolo:

RIEKER UJS Komárno - TJ Slávia Svidník 3:2 (-26, -23, 14, 21, 16)

Trvanie: 131 minút, rozhodovali: Kováč a Szász , 350 divákov

HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava 0:3 (-17, -20, -20)

Trvanie: 76 minút, rozhodovali: Bartošovič a Pivarček, 154 divákov

VK SLÁVIA SPU Nitra - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (21, 15, 18)

Trvanie: 84 minút, rozhodovali: Viktoríni - Lisá a Dovičovič, 335 divákov

TJ Spartak Myjava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (12, 22, 20)

Trvanie: 75 minút, rozhodovali: Kohút a Čuntala

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

Volejbal

Volejbal

    Na snímke hráči Bratislavy.
    Na snímke hráči Bratislavy.
    Nitra zostáva naďalej nezdolaná. Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev
    dnes 21:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Nitra zostáva naďalej nezdolaná. Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev